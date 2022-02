MM Stoica îi dă o palmă lui George Ogăraru la 17 ani de la Steaua – Valencia: „Unde jucai tu, copile?”

Managerul general al FCSB-ului și-a adus aminte, alături de Andrei Cristea, de ziua incredibilă pentru fotbalul românesc, în care Steaua întorcea scorul și reușea să elimine Valencia.

Andrei Cristea, eroul partidei de atunci, și-a amintit și un moment cu Walter Zenga, petrecut în avion după turul din Spania, când „liliecii” se impuseseră, scor 2-0.

MM Stoica îi dă o palmă lui George Ogăraru la 17 ani de la Steaua – Valencia

la 17 ani de la Steaua-Valencia, însă nu a uitat să îi dea o replică tăioasă lui George Ogăraru, care a evoluat în duelul contra „liliecilor”.

„Ia uite cine mai e acolo! Ogăraru, care azi zice că FCSB nu e Steaua! Păi, unde ai jucat tu, copile?”, a exclamat MM Stoica, la TV , când a văzut o poză cu echipa Stelei de atunci.

„A fost un moment incredibil. Eu cu o zi înainte am vorbit cu Ranieri și i-am spus să se antreneze în altă parte, că terenul 6 de pe Ghencea era caramea.

I-am spus pentru că Houllier făcuse un scandal imens când jucase cu Liverpool pe Ghencea. Înainte de penalty-uri, l-am văzut pe Baraja care își certa dur colegii, le spunea că nu își permit să fie scoși de noi și pe un teren așa prost.

E drept, ei au avut și un penalty nedat la o intrare a lui Baciu, dar nu mai contează, asta a fost! Oricum, după Andrei Cristea, cel mai important om al nostru a fost fără doar și poate Water Zenga”, a mai spus MM Stoica.

„Zenga ne-a spus că ne vom califica!”

despre momentul care i-a definit cariera: „Aveam 20 de ani, mi-a marcat viața, mi-a marcat cariera. Nu e ușor să gestionezi un astfel de moment.

Noi eram niște copii, dar în momentul în care intri la un restaurant din București și nu ești lăsat să plătești sau toată presa să fie cu ochii pe tine, nu e ușor.

Două-trei zile nu am reușit să dorm după un astfel de meci, am și dat o petrecere. Ieri, m-am văzut cu Mirel și cu Cernat și am dat un gol identi ca cel cu Valencia.

I-am și spus lui Mirel ’Mirele, ăsta a fost golul cu Valencia!’”.

„Zenga ne-a spus nouă chiar în avion, când ne întorceam de la turul cu Valencia și ne-a spus că sigur ne vom califica mai departe”, a mai spus Andrei Cristea.