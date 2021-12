MM Stoica, despre legătura strânsă cu Gică Popescu: „E fratele pe care nu l-am avut niciodată!”. De ce nu vrea un psiholog la FCSB

Managerul general al vicecampioanei României a recunoscut că în viața sa a trecut prin momente mai dificile și că s-a înțeles perfect cu Gică Popescu.

Mihai Stoica a explicat și motivul pentru care FCSB nu are un psiholog, fiind convins că el poate ajuta mult mai mult fotbaliștii.

MM Stoica, despre legătura strânsă cu Gică Popescu

despre legătura strânsă pe care o are cu Gică Popescu, recunoscând că nu s-a certat niciodată cu „Baciul”:

ADVERTISEMENT

„Este fratele pe care nu l-am avut niciodată! În atâtea luni cât am stat acolo, nu ne-am certat niciodată. Doar pe telecomandă ne mai contram, dar o pasam de la unul la altul.

Acum ne întâlnim mai rar, e și normal, fiecare își vede de drumul lui.

Am avut perioade mai grele în viață decât ce a fost atunci, mai greu era pentru cei din afară, nu pentru mine.

ADVERTISEMENT

Am râs cum nu am râs niciodată acolo. Așa trebuie să gândești, că dacă îți plângi de milă nu e bine. Noi suntem obișnuiți cu cantonamentele, am trecut cu bine peste”, a spus MM Stoica, la TV .

„Nu e nevoie de psiholog la echipă!”

și despre motivul pentru care FCSB nu are un psiholog, fiind convins că el poate să îi capaciteze la maximum pe jucători:

ADVERTISEMENT

„Nu cred că e nevoie de psiholog la echipă. Un fost fotbalist care a simțit ce înseamnă fotbal, să fi jucat pe bani, să fi jucat pe prime, să fi depins ceva de un meci de fotbal, așa da.

Nu sunt interesat de psihologii care au terminat o școală și vin să vorbească într-o anumită terminologie pe care nu o înțeleg”.

ADVERTISEMENT

„Eu nu consider că ai nevoie de un psiholog… dacă eu nu pot să ajut un jucător, de ce mai sunt acolo? Dacă un jucător e stricat, îl scot din grup, dar după ce primește 4-5 șanse, nu una-două”, a mai spus Mihai Stoica.