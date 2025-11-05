Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

MM Stoica i-a cerut lui Gigi Becali să nu mai critice un titular: „I-am spus: Mihai, n-am cum altfel!”. Cine pleacă la iarnă de la FCSB!

Mihai Stoica a intervenit şi i-a solicitat lui Gigi Becali să nu mai critice un titular de la FCSB. Patronul a făcut lista plecărilor pentru perioada din iarnă.
Marian Popovici
05.11.2025 | 15:33
FCSB a obţinut a doua victorie consecutivă în SuperLiga după 2-0 pe terenul lui U Cluj. Cu 19 puncte, roş-albaştrii se apropie de play-off, fiind la doar trei lungimi de Oţelul Galaţi, echipa de pe locul 6.

Adrian Șut a intrat în gura lui Gigi Becali: „Cum să dai mingea-n aut?”

Gigi Becali l-a criticat public în ultimele săptămâni pe Adrian Şut, care a avut evoluţii mai modeste. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a dezvăluit că Mihai Stoica i-a cerut să nu îl mai critice pe mijlocaş:

„Noi suntem mai valoroşi ca celelalte echipe şi la ora asta. Şi trebuie să aducem nişte plombe. Mi-a spus Meme să nu mai dau în Şut. Băăăă, eu ţi-am zis că eşti numărul 1. Dar tu, numărul 1 dai mingea în aut, pasă în aut.

Cum să faci aşa ceva? Când intri pe teren, concentrează-te. Când intri pe teren să îţi fie mintea la fotbal. Că mi-a zis Meme: ‘Gigi, nu mai da în Şut că nu ştiu ce!’. I-am zis: ‘Băi, Mihai, nu se poate asta. Eu ţin la Şut foarte mult, l-am lăudat că e cel mai tare’.

Acum, meciurile le pierdem din cauza mijlocaşilor centrali. Mingea nu ajungea niciodată la fundaşii centrali. Acum, când nu avem fundaşi centrali, mai vii şi tu şi faci”, a spus Gigi Becali.

Trei jucători pe lista de plecări a FCSB la iarnă

Patronul roş-albaştrilor a anunţat plecările de la FCSB din iarnă. Campioana se va despărţi de Malcom Edjouma, a cărui contract expiră la final de decembrie. Chiricheş şi Kiki vor fi şi ei scoşi de pe listă:

„Dacă e mai sensibil, asta e, n-avem ce face. Este lucru serios. Revino-ţi, că din cel mai bun ajungi să fii uitat. Edjouma pleacă. Chiricheş şi Kiki… adică nu o să mai fie pe listă.

E posibil dacă Creţu nu îşi revine şi dacă nu e măcar să joace la 80% din ce a jucat până acum, luăm şi un fundaş dreapta. Pe Creţu nu îl pun deocamdată. Vreau să îl văd”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
