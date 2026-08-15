Sport

„M-a luat inima!”. MM Stoica, reacție-șoc când a auzit salariul pe care Gigi Becali i-l oferă lui Drăguș

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, se opune vehement după ce a auzit planul patronului.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 11:46
Ma luat inima MM Stoica reactiesoc cand a auzit salariul pe care Gigi Becali il ofera lui Dragus
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MM Stoica nu e de acord cu planul lui Gigi Becali. Ce a spus despre eventualul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Denis Drăguș (27 de ani) încă nu știe la ce club va evolua în sezonul 2026 – 2027. Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, fotbalistul l-a determinat pe patronul „roș-albaștrilor” să recurgă la un plan inedit. MM Stoica a auzit declarațiile latifundiarului din Pipera și nu a reacționat prea bine.

MM Stoica, șocat când a auzit planul lui Gigi Becali privind transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali e gata să facă un efort financiar uriaș pentru a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, dezvăluind în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că e gata să îi ofere un salariu de 1 milion de euro pe an. Mihai Stoica a auzit declarațiile patronului formației bucureștene și a mărturisit public că se opune unui astfel de scenariu, nefiind de acord cu o asemenea sumă.

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„Pe mine mă înjură foarte multă lume, că de ce uneori îi zic lui Gigi «Stai puțin!». Când am auzit că vrea să-i dea lui Drăguș un milion de euro net, m-a luat inima. Toată lumea spune: «Sunt banii tăi?». Nu, dar da. Mi-ar fi foarte ușor să fiu președintele unui club unde vin banii de la Primărie și sponsorizări și să stau doar să cheltuiesc. Nu merge așa! Chiar nu merge așa!”, a declarat Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Ce șanse are Drăguș să ajungă la CFR Cluj, după numirea lui Marius Șumudică

După ce FCSB a fost principalul club din România care și-a manifestat interesul pentru Denis Drăguș, numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică a lui CFR Cluj i-a înscris și pe ardeleni pe această listă. Tehnicianul român așteaptă transferuri și a comentat ce șanse are în momentul de față să îl ia la formația din Gruia pe finul său. „Nu există șansă nulă.

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E o șansă puțin probabil în momentul de față, dar nu știi ce îți rezervă viitorul. Sunt șane mici, mici de reușită, dar eu consider că niciodată să nu spui niciodată. (n.r. – O să ai o discuție cu el?) O să am. O să discut cu finu`”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Sezonul trecut, Drăguș a strâns în prima parte a stagiunii 12 apariții la Eyupspor și alte 12 la Gaziantep marcând de două ori în tricoul celei de-a doua formații.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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