„Perla” FCSB-ului ratează derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a făcut anunțul: „E greu după cinci zile de antibiotice!”

Managerul general al FCSB-ului a vorbit și despre partida cu CFR Cluj, scor 3-3, fiind mulțumit cu egalul obținut, însă crede că golurile campioanei României au fost norocoase.

Totodată, MM Stoica a comentat și arbitrajul lui Sebastian Colțescu, despre care a spus că a fost impecabil, deși consideră că FCSB trebuia să primească un penalty la un fault în careu asupra lui Darius Olaru.

„Perla” FCSB-ului ratează derby-ul cu Dinamo

va rata derby-ul cu Dinamo din cauza unei amigdalite, iar minime ca puștiul să evolueze împotriva „câinilor”:

„A avut amigdalită, e pe antibiotic, sunt șanse mici să fie cu Dinamo, dar azi deja se simțea mai bine, e în a doua zi de tratament. E greu ca după cinci zile după antibiotic să-l bagi și să joace”.

MM Stoica a vorbit și despre remiza cu CFR Cluj, notând mai multe câștiguri ale „roș-albaștrilor”: „Aș fi ipocrit să spun că nu sunt mulțumit de egal în ultimul minut. Totuși, mi se pare incredibil că o echipă a marcat trei goluri pur întâmplătoare, unul cu omoplatul, al doilea Miron stă prost și mingea ricoșează din piciorul lui Vlad fix la Debeljuh și al treilea gol din corner.

Cred că Vlad putea face mai mult la gol, dar cred că a fost păcălit de traiectoria balonului, nu e vina lui, dar putea să încerce să plonjeze.

CFR, cu excepția ocaziei rarisime din prima repriză, a marcat trei goluri întâmplătoare, dar e Petrescu, cu Petrescu, Rangers și-a dat trei autogoluri pe Ibrox. Asta este! Însă, noi am avut multe câștiguri din meci. Distanța s-a păstrat, Octavian Popescu poate face diferența în orice poziție de la mijlocul terenului.

Eu v-am spus, el e altă categorie de fotbalist. El dacă ar pleca la Barcelona, ar juca în fața lui Gavi și Nico, e jucător mai talentat, mai inteligent. Pasa din meciul cu CFR o dau doar fotbaliștii mari, fotbaliștii mari pot juca oriunde. Nu mi-e teamă că își va pierde mintea, pentru că îl știu, el se uită pe YouTube la fotbaliști mari.

Am schimbat sistemul și am reușit să punem mari probleme CFR-ului, Gheorghe cu Cordea sunt un câștig real, Cordea a fost cel pe care ni-l dorim și care fusese la începutul campionatului, iar Vali Gheorghe a demonstrat încă o dată că intră bine”.

„Ovidiu Popescu și Haruț erau depășiți, Popescu a mai jucat acolo, deci nu era chiar improvizat, dar era depășit, iar Haruț e fundaș central la bază. Trebuiau amândoi înlocuiți, pe noi ne-a prins prost meciul ăsta, pentru că ne-au lipsit Vali Crețu și Radunovic și mai ales pentru că ne-a lipsit Ianis Stoica, de care aveam mare nevoie, mai ales că apărarea CFR-ului a fost lentă.

Noi am dat trei goluri chiar și când Tănase nu a avut o zi prea bună. Iar sacrificiul pe care l-a făcut Cristea… îmi stăpânesc cu greu emoțiile, să ajungă să centreze perfect, să ajungă să marcheze aruncându-se kamikaze și să își spargă capul… iar chestiile astea contează mult pentru o echipă de fotbal. Unii sunt copii și aveau nevoie de așa ceva, a fost un doping moral”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Am avut un penalty, dar arbitrajul a fost exemplar!”

arbitraj și l-a felicitat pe Sebastian Colțescu pentru prestație: „Am avut un penalty indubitabil, dar Sebastian Colțescu a arbitrat perfect în rest, a avut un moment în care a făcut artă, când a lăsat să meargă meciul, deși tușierul ridicase fanionul, iar asta doar un arbitru mare face. Excelent a arbitrat!”.

Managerul general al FCSB-ului l-a lăudat și pe Vali Gheorghe, despre care spune că evoluează perfect atunci când intră din postura de rezervă:

„Gigi l-a anunțat pe Ioan Niculae că face o ofertă de 800.000 de euro pentru Gheorghe și Graovac, dar Niculae a refuzat.

Am mai cochetat cu ideea de a-l aduce la noi și l-am mai văzut la Astra când plecaseră toți… a fost la Olimpiadă și am mai întrebat de el, mi s-a spus că nu e de Steaua, dar am insistat eu pentru el, mi-a plăcut mult, am simțit ceva”.

„E un băiat excepționat, cu bun simț și ca Moiceanu la FC Argeș, care când era titular nu făcea mare lucru… bine era greu să joci în fața lui Radu II, dar când intra marca. Așa e Vali Gheorghe, când intră marchează”, a mai spus Mihai Stoica.