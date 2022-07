MM Stoica îi atacă pe contestatarii lui Octavian Popescu: „A început să pună carne pe el! Nu mai e copilul firav de anul trecut”

Managerul general al vicecampioanei României a dezvăluit și faptul că Octavian Popescu este foarte bun prieten cu David Miculescu, ceea ce ar face ca acomodarea lui la FCSB să se facă mult mai repede, dacă ar veni. FANATIK făcută de Gigi Becali pentru puștiul de la UTA.

MM Stoica îi atacă pe contestatarii lui Octavian Popescu

MM Stoica a vorbit despre , apărându-l în fața criticilor apărute în ultima vreme la adresa puștiului, remarcându-l și după meciul cu Saburtalo, scor 4-2.

MM Stoica a continuat și l-a caracterizat pe David Miculescu, despre care spune că este bun prieten cu Octavian Popescu:

„Am auzit că ieri s-a spus că nu a jucat bine. Dar el ieri a dat o bară, a dat o pasă genială pentru Malcom Edjouma.

Ce am mai remarcat acum la Octavian, nu mai e copilul ăla firav de acum un an, a început să pună carne pe el. O să-l pun să-și scoată tricoul, ca să vadă toți ăștia care-l critică, cum a pus mușchii pe el

Îl cunosc pe tatăl lui Miculescu, are o educație bună. Simplul fapt că e Octavian Popescu e un lucru bun. Nu poți fi prieten cu un fotbalist cuminte și tu să nu faci la fel. Eu fotbalist mai cuminte decât Octavian Popescu nu am văzut.

Îmi aduc aminte cum a venit Olaru și cei mai bătrâni spuneau că se vedea clar că e fotbalist”.

MM Stoica, noi informații despre transferul lui David Miculescu la FCSB

MM Stoica a oferit noi informații despre transferul lui David Miculescu la FCSB, dezvăluind ce i-a : „Gigi spune că sunt șanse foarte mari să se facă. Și dacă se face, se face în timp util, adică s-ar putea să ne și ajute în Europa.

Avem foarte mare nevoie. Lista s-a trimis în seara asta, la fiecare tur poți trimite o listă nou. Dar, cu 24 de ore înainte de a juca poți să mai faci 1-2 modificări pe listă.

Noi trebuie să-l trecem pe Cordea, CFR a pățit-o mai demult cu Maftei, nu l-au pus pe listă și nu i-a trecut suspendarea. Probabil la Cordea vor fi 2 sau 3 etape de suspendare”.

„A ieșit Dumiter care e accidentat. Sunt două locuri libere, putem lua jucători care să fie trecuți pe listă până marți.

Sper să vină Miculescu și Gigi spune că e aproape de noi. Dacă într-adevăr Gigi se va decide să-i plătească clauza de 1.700.000 de euro, nu va juca la UTA cu Voluntari, dar trebuie să te înțelegi și cu jucătorul. E o clauză care a fost impusă când el a semnat prelungirea cu UTA.

Nu știu dacă banii vor merge la familie sau nu. Deci nu confirm, dar nici nu infirm, asta nu știu. Eu cred că Miculescu poate acoperi orice poziție din 4-2-3-1, mă refer la cei 4 jucători ofensivi. E un jucător inteligent, are fizic, apare peste tot, are 1,89, are o tehnică bună, are un stâng bun. Îmi place, m-aș bucura să vină”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica a vorbit și despre situația lui Pavol Safranko, despre care FANATIK nu a reușit să pună mâna pe fostul atacant al lui Sepsi:

„Safranko nu e liber, e sub contract cu Mamelodi Sundowns. O să vedem dacă Gigi e dispus să dea bani pe Safranko să-l luăm de la Mamelodi.

Nu sunt superstițios, dar m-am uitat la meciul lui Dunajska Streda… jucăm pe un teren impecabil, am văzut acolo meciul României U19 cu Italia U19”.

„Stăm într-un complex hotelier, unde am stat cu Dică în primul cantonament al lui. E o echipă bună, cred că mai bună decât Saburtalo, dar nu o să fie atât de mare diferența pentru că eu consider că Saburtalo a fost un adversar bun”, a mai spus MM Stoica.