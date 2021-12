MM Stoica îl laudă pe Dan Petrescu, dar nu crede că va prelua naționala: „Dacă va fi convins, CFR devine sponsorul FRF-ului”

MM Stoica nu înțelege cum CFR Cluj ar putea să îl lase pe Dan Petrescu să preia echipa națională, fără ca Federația Română de Fotbal să achite clauza de reziliere a tehnicianului.

Mihai Stoica are impresia că FRF a vrut doar să dea o lovitură din imagine, motiv pentru care a anunțat că a purtat deja discuții cu antrenorul campioanei României.

MM Stoica îl laudă pe Dan Petrescu, dar nu crede că va prelua naționala

MM Stoica l-a , însă nu crede că antrenorul CFR-ului va prelua echipa națională: „Ca antrenor e foarte bun, doar că sunt meserii complet diferite.

Ce știu că are Petrescu și va avea mereu… este un CV care îl va impune în orice vestiar, este un motivator de excepție. Eu am rămas puțin confuz când am citit declarațiile lui, că va spune răspunsul pe 19 decembrie.

CFR a câștigat campionatul cu patru antrenori. Eu ce nu înțeleg este de ce s-a anunțat deja că s-a vorbit cu Petrescu. Eu cred altceva, că s-a vorbit doar ca să fie o lovitură de imagine, deși e lipsit de sens, e puțin ciudat din punctul meu de vedere”.

„Dacă îl conving pe Petrescu, CFR-ul devine practic sponsorul FRF-ului, dacă nu plătește nimeni clauza de reziliere. Clar că nu sunt nume de speriat pe piață pentru a fi înlocuit la CFR, dar nu ai de unde să știi ce se va întâmpla.

Antrenamentele lui erau foarte dure și m-a impresionat că jucătorii care nu prindeau lotul, aveau antrenamente de moartea căprioarei, trebuiau să tragă tare pentru a fi titulari și de a scăpa de calvarul din ziua meciurilor.

Argumentele lui… el poate să schimbe sistemul în două zile, cum a făcut și la Urziceni. El studiază de 5-6 ori același meci, dacă nu îi iese lui ceva ce vrea. Dacă ajunge la națională, dau în scris că nu o să înjure jucători”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica le promite fanilor banii înapoi pe biletele de la meciul cu UTA

despre meciul cu UTA, care se va disputa în cele din urmă fără suporteri în tribune, menționând că unii fani deja își cumpăraseră bilete, dar banii vor fi rambursați: „Noi vândusem și bilete online. Ne-au arătat oamenii legea, nu avem ce face, au dreptate.

Nimeni nu vrea dosar penal, legea trebuie respectată. S-a discutat cu televiziunile, nu s-a putut modifica ora și ni s-a spus să jucăm fără spectatori și să dăm banii oamenilor înapoi. Măcar să jucăm cu Rapid cu suporteri în tribune”.

Mihai Stoica a vorbit și despre Universitatea Craiova, care s-a calificat în semifinalele Cupei României: „Înainte era o mare performanță să te califici în cupele europene, acum e o mare contra performanță să nu te califici în cupele europene.

Eu m-aș bucura să își revină Koljic, pentru că e un jucător foarte bun, pentru că un jucător străin ca el, poate să ridice nivelul campionatului”.

„Din păcate, a fost accidentat mult timp, nici la meciul cu noi nu l-am simțit bine. Craiova are jucători de atac foarte buni și nici Reghe nu e un antrenor de play-out.

Tradiția nu joacă în play-off, se întâmplă să pierzi cu echipe pe care le bați mereu, așa că nu mă gândesc la ce echipe ne dorim și ce echipe nu ne dorim în play-off”, a mai spus managerul general al CFR-ului.