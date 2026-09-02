Sport

MM Stoica îl atacă din nou pe Florin Tănase: „Obraznic! A făcut un milion de euro într-un an și acum împroașcă cu noroi!”

Mihai Stoica a lansat un nou atac la adresa lui Florin Tănase după plecarea mijlocașului de la FCSB la Omonia Nicosia. Oficialul roș-albaștrilor i-a reproșat inclusiv banii câștigați la club.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 08:05
MM Stoica il ataca din nou pe Florin Tanase Obraznic A facut un milion de euro intrun an si acum improasca cu noroi
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MM Stoica a răbufnit după atacurile lui Florin Tănase. Cum l-a numit pe mijlocaș
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Războiul dintre Mihai Stoica, președintele FCSB, și Florin Tănase, fostul căpitan al formației roș-albastre, plecat cu scandal la Omonia Nicosia, pare să continue. Oficialul clubului din București l-a atacat din nou pe mijlocaș.

Tensiune mare între Mihai Stoica și Florin Tănase. Noi declarații acide

Totul a plecat de la incidentele de la unul dintre antrenamentele de săptămâna trecută. Tănase a părăsit o ședință de pregătire după un conflict cu Lucian Filip, episod pe care Mihai Stoica l-a explicat cu lux de amănunte la „MM la FANATIK”. La scurt timp, Tănase a decis să încheie aventura la FCSB și a plecat în Cipru, unde a semnat cu Omonia Nicosia.

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Despărțirea nu a pus însă capăt scandalului. Din contră. La plecarea spre Cipru, Florin Tănase i-a răspuns acid lui Mihai Stoica. Fostul căpitan l-a atacat pe oficialul FCSB inclusiv în contextul conflictului cu Valentin Crețu, numindu-l „smardoi”. Oficialul roș-albaștrilor l-a acuzat apoi pe Tănase de lipsă de respect și l-a catalogat drept „foarte obraznic”.

MM Stoica a răbufnit după atacurile lui Florin Tănase. Cum l-a numit pe mijlocaș

Mihai Stoica a avut o nouă declarație în forță după plecarea lui Florin Tănase. Președintele Consiliului de Administrație al clubului bucureștean i-a bătut obrazul fostului căpitan, despre care spune că a câștigat un milion de euro la FCSB, iar acum alege să „împroaște cu noroi” în echipa pentru care a evoluat.

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„Nu prea am prins perioade liniştite, dar n-am avut niciodată un fotbalist atât de obraznic care, în loc să zică «mersi» pentru 1 milion de euro pe care l-a făcut aproape într-un an, să înceapă să împroaşte cu noroi stânga-dreapta şi să ameninţe că spune el ce s-a întâmplat, de fapt… că jucam tenis cu piciorul după antrenament. Ce să facem?! Există tot felul de dependenţe… Unii sunt dependenţi de alcool, de jocuri, de una-alta, noi suntem dependenţi de sport, jucăm tenis cu piciorul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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