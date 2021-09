MM Stoica îl „urechează” pe Valentin Crețu: „De fiecare dată când vorbește trebuie să corecteze ce a spus anterior”

Abia dacă s-a stins „disputa” cu fostul antrenor, Dinu Todoran, că Valentin Crețu a și intrat din nou în colimatorul oficialilor FCSB. Mărul discordiei? de trei puncte obținut în minutul 60 al meciului din etapa trecută, cu FC U Craiova 1948.

„Am simțit că pot obține penalty, am fost puțin mai șmecher. Trebuie să fii un pic șmecher și să obții ce trebuie”, a spus fundașul campioanei, imediat după fluierul final, spre nemulțumirea managerului general, MM Stoica. Intrat în direct la TV pentru a comenta faza incriminată de olteni, acesta nu a ratat ocazia de a-și „urechea” jucătorul.

Deși inițial lăsase jocul să continue, centralul Iulian Călin a preferat până la urmă să meargă pe mâna tușierului Romică Bîrdeș – pe motiv că era mai bine plasat – și să indice punctul cu var. În urma duelului cu Bradley Diallo, Crețu s-a tăvălit, preț de câteva secunde, pe gazon, încercând să amplifice faultul.

MM Stoica nu îl menajează deloc pe Valentin Crețu pentru afirmațiile făcute pe seama penalty-ului din FC U Craiova – FCSB 0-1

„De fiecare dată când vorbește, trebuie să corecteze ce a spus anterior. Aseară și-a prezentat scuzele față de Todoran, pe care l-a atacat complet aiurea. Ăsta-i Vali Crețu!

La un moment dat, când vorbeam despre vâna jucătorilor la un antrenament, a recunoscut și el că vână are, dar a zis: ‘Păcat că n-am și minte’. El știe cum e.

Aseară, după joc, am intrat în vestiar și i-am spus să fie atent la ce declară. ‘Păi, deja am declarat’, mi-a răspuns. ‘Ce ai declarat, mă?!’ Când am auzit, mi s-a făcut rău!”, a declarat Mihai Stoica la , exprimându-și, totodată, convingerea că penalty-ul care a decis soarta meciului cu echipa antrenată de Adrian Mutu a fost „indubitabil”.

Și Edi Iordănescu l-a „înțepat” pe Crețu: „Nu cred că ar trebui să fie șmecher ca să se împiedice”

Afirmațiile făcute de Valentin Crețu la finalul meciului de pe arena „Ion Oblemenco” din Craiova nu au fost nici pe placul antrenorului Edi Iordănescu. Chestionat pe marginea subiectului, acesta și-a „urecheat” jucătorul și , care i-a transmis centralului Iulian Călin să acorde lovitură de la 11 metri.

„N-a fost cea mai înțeleaptă apreciere a lui Crețu, pentru că e un penalty de necontestat, nu cred că ar trebui să fie șmecher ca să se împiedice. Sigur l-a împiedicat adversarul.

Dacă el a făcut ceva bun, a fost o demarcare în profunzime foarte bună, în spatele liniei de fund. Asta a provocat faultul fundașului Craiovei, care, în disperare de cauză, a încercat să salveze situația.

Asistentul trebuie apreciat, pentru că a văzut o situație clară de penalty. Dacă nu intervenea, mi-e teamă că nu-l primeam și era o nedreptate.

Sunt mai multe reluări, le-am văzut și eu, se vede foarte clar că îl lovește. Penalty-ul e de necontestat. Nu-mi aduc aminte de decizii care pot fi contestate”, a declarat tehnicianul vicecampioanei.