MM Stoica, impresionat de ce au reușit rivalii în FCSB – Rapid 4-1: ”E o minune. Una la un milion”

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În cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, conducătorul FCSB a vorbit la superlativ despre faza din care Rapid a deschis scorul. Însă, MM Stoica (61 de ani) nu s-a arătat deloc surprins de scorul de 4-1 și a dezvăluit strategia gândită de Laurențiu Reghecampf.

Faza care l-a dat pe spate pe MM Stoica în Rapid – FCSB 4-1

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a recunoscut cu fair-play că pe Arena Națională a fost una de excepție și a remarcat faptul că întreaga fază a fost una incredibilă.

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”Da, așa e, a fost o partidă specială. Așa e, pentru că făcusem două victorii, toți spuneau că nu sunt concludente, că evoluția n-a fost grozavă, doar că era cumva premeditat totul. Ideea era ca la meciul cu Rapid să arătăm cel mai bine. Și am arătat bine, în opinia mea, din primul până în ultimul minut, din foarte multe puncte de vedere.

Golul Rapidului a fost într-adevăr o capodoperă. Și când îți iese așa ceva în antrenament, fără adversar, e o minune. D-apăi, în timpul meciului, pentru că să fie pasă dreaptă, lungă, cu centrare din prima, fără să atingă mingea pământul și să deschidă Stojilkovic exact ca să ducă mingea în vinclu, așa ceva e una la un milion. Vorbesc foarte serios”, a declarat Stoica, la ”MM la FANATIK”.

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Golul lui Stojilkovic, pus în umbră de evoluția lui Boutoutaou

FCSB a dominat autoritar derby-ul cu Rapid din etapa a 13-a a SuperLigii, însă contrar jocului cei care au deschis scorul au fost giuleștenii. Lars Kramer a aruncat o minge în partea stângă la Latif Ouedraogo, jucătorul din Burkina Faso a fost inspirat și a centrat din prima, iar Filip Stojilkovic a înscris cu o reluare fabuloasă din prima, de la 12 metri. Însă, reușita nu i-a ajutat prea mult pe ”alb-vișinii”, deoarece în repriza secundă a venit tăvălugul.

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Laurențiu Reghecampf a făcut trei schimbări inspirate, Alexandru Stoian la Arnold Garita, Aymen Boutoutaou la David Miculescu și Joao Paulo la Meriton Korenica, iar cei veniți de pe bancă au schimbat soarta întâlnirii. Cu un plus, evident, pentru mijlocașul algerian, autor a două goluri, care de la transferul la FCSB.