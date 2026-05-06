MM Stoica, impresionat total de Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter, echipa sa favorită: „E emoționant!” Ce semnal de alarmă a tras pentru sezonul următor

Cristi Chivu scrie istorie în Serie A și câștigă titlul cu Inter Milano. Mihai Stoica explică rețeta succesului. De ce ar putea avea antrenorul român probleme în sezonul viitor.
Alex Bodnariu
06.05.2026 | 22:30
Cristi Chivu a câștigat titlul în Serie A cu Inter Milano. A devenit primul antrenor român care ia Scudetto și unul dintre puținii tehnicieni străini care reușesc să se impună în Italia. Mihai Stoica are doar cuvinte de laudă la adresa omului de pe banca nerazzurrilor.

Cristi Chivu, performanță colosală! E primul antrenor român care ia titlul în Serie A!

Inter este noua campioană a Italiei. Echipa din Milano a câștigat matematic campionatul după ce s-a impus cu 2-0 duminică seară, pe teren propriu, în fața celor de la Parma. Fanii nerazzurrilor au sărbătorit până dimineață în Piazza del Duomo, din centrul orașului.

Performanța lui Cristi Chivu este una uriașă. În vară a fost numit pe banca celor de la Inter, iar multă lume a văzut mutarea drept una cel puțin riscantă. Antrenorul român mai pregătise la seniori doar Parma, echipă pe care, de altfel, a salvat-o miraculos de la retrogradare.

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, are doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Oficialul campioanei României a explicat cum a reușit antrenorul să se impună în Italia, dar a tras și un semnal de alarmă. MM spune că oficialii clubului din Milano trebuie, în vară, să mute serios pe piața de transferuri.

„Este colosal. Mulți spun că Inter era favorită la titlu. Inter a fost favorită anul trecut și acum doi ani. Acum nu mai era atât de favorită. În ultimii ani, transferurile nu au fost la nivelul rivalelor. Juventus e pe primul loc la acest capitol. Napoli e cam la fel. Inter cred că a transferat mai puțin decât AC Milan. În vară i-au adus pe Sučić de la Dinamo Zagreb, Luis Henrique și Bonny de la Parma.

Chivu a reușit, cu un portar modest, să dea echilibru acestei echipe. A avut niște fundași bătrâni. L-a crescut în valoare enorm pe Zielinski. Chivu a văzut în el ce nu a văzut Inzaghi. Thuram și Lautaro au fost accidentați mult. Dumfries aproape că nu a jucat din cauza accidentărilor. L-a transformat pe Dimarco în cel mai bun jucător de bandă din Europa. A contat calitatea lui umană din vestiar. Și-a invitat staff-ul să vorbească la conferința de presă. E emoționant pentru noi să vedem un antrenor care poate face o carieră atât de mare. E pur și simplu incredibil și cum vorbește engleza. Poate antrena în Premier League. E mare lucru ce a realizat.

Inter trebuie acum neapărat să aducă jucători. Pot apărea probleme foarte mari dacă nu schimbă liniile. Chivu a avut tot timpul un discurs foarte echilibrat. Inter e un club foarte, foarte mare. Eu m-am mirat că nu fac transferuri. Uite că au reușit. A avut răbdare să crească. A avut răbdare să nu accepte provocări. A știut de la început că el este un antrenor, nu un secund. El știa vestiarul de la Inter. A fost un jucător extrem de important la Inter”, a declarat oficialul de la FCSB în emisiunea MM la FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
