MM Stoica, înapoi la FCSB?! Reacția misterioasă a lui Laurențiu Reghecampf

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Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea în privința plecării lui Mihai Stoica de la FCSB! La finalul amicalului cu Chindia Târgoviște, antrenorul roș-albaștrilor a oferit o declarație surprinzătoare și a lăsat de înțeles că MM ar putea reveni la echipă.

FCSB, victorie chinuită în amicalul cu Chindia

FCSB a profitat de pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale și a disputat duminică, 15 noiembrie, u , liderul Ligii 2. Partida a avut loc pe stadionul „Eugen Popescu”, de la ora 12:00.

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FCSB s-a prezentat la Târgoviște fără mai mulți jucători importanți, printre care Ștefan Târnovanu, Risto Radunovic, Joao Paulo și Alexandru Stoian, convocați la echipele naționale. Reghecampf a mizat pe o formulă improvizată. Denis Drăguș, Arnold Garita și Juri Cisotti au lipsit din cauza problemelor medicale. Echipa din Capitală s-a impus cu 2-1.

Laurențiu Reghecampf, prima reacție despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB

La finalul amicalului cu Chindia Târgoviște, Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru prima dată despre și a oferit o declarație cel puțin interesantă. Antrenorul roș-albaștrilor a lăsat de înțeles că despărțirea de fostul oficial al clubului ar putea să nu fie definitivă și că se așteaptă ca MM Stoica să revină, la un moment dat, în cadrul echipei.

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„Eu consider că nu a plecat, dar mai aveți puțină răbdare. Eu consider că este temporar. Și, cu siguranță, lucrurile se vor rezolva. Va face întotdeauna parte din familia noastră, indiferent ce se discută. Mulți se hazardează și vorbesc multe prostii. MM înseamnă Steaua (n.r. – FCSB). Există anumite momente în care ai nevoie de liniște. N-am discutat încă cu el. Discuțiile pe care eu le am cu patronul nu le discut în presă. Discutăm doar chestii care țin de pregătirea echipei, nu ceea ce fac alții”, a precizat Laurențiu Reghecampf după meci.

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Laurențiu Reghecampf, mulțumit de jocul echipei sale în amicalul cu Chindia

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre prestația echipei sale în amicalul cu Chindia Târgoviște și a explicat alegerile tactice făcute pe parcursul partidei. Antrenorul FCSB a lăsat de înțeles că rezultatul nu a reprezentat principala sa preocupare, ci a urmărit să vadă la lucru cât mai mulți jucători și să testeze noi formule de joc.

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„Pentru noi a fost un meci de pregătire. Îmi doream foarte mult ca jucătorii care au rămas acasă să joace. A fost bine. Meciurile amicale nu ne aduc întotdeauna exact ce ne propunem, contează foarte mult concentrarea jucătorilor. În mare, sunt mulțumit de efort, pentru că nu am avut accidentări după această partidă. A revenit Tomiță (n.r. – Mihai Toma), a jucat și el după accidentare. Și Luca (Stancu), în partea stângă. Au fost lucruri pozitive, un meci frumos. Cred eu că a fost un spectacol pentru publicul din Târgoviște și mă bucur de acest lucru.

Au fost multe momente bune. Aymen Boutoutaou a avut câteva ocazii foarte mari, pe care trebuia să le marcheze. A făcut un meci foarte bun, a ieșit din situații unu la unu. Nivelul și valoarea lui se văd la fiecare atingere de balon. Are nevoie și de multă șansă”, a explicat Reghe.

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Laurențiu Reghecampf, despre colaborarea cu Mihai Pintilii și Costin Curelea

Laurențiu Reghecampf a spus câteva cuvinte și despre noii săi colaboratori din staff-ul tehnic, Mihai Pintilii și Costin Curelea. Antrenorul FCSB s-a arătat încrezător în colaborarea cu cei doi și este convins că împreună vor forma o echipă puternică.

„Normal că i-am dorit, atât timp cât au ajuns aici. Patronul a luat anumite decizii și a trebuit să găsim cele mai bune soluții. Nu este o perioadă OK. Am avut o săptămână nefericită, am pierdut în Cupă și două meciuri în campionat. Încercăm să redresăm echipa și urmează o perioadă dificilă. FC Argeș este o echipă bună”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Leo Grozavu, mulțumit de prestația Chindiei în amicalul cu FCSB

Leo Grozavu, antrenorul Chindiei Târgoviște, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale în amicalul cu FCSB. Tehnicianul a apreciat implicarea jucătorilor și a subliniat că formația sa a reușit să se ridice în multe momente la nivelul adversarei, în ciuda diferenței de valoare dintre cele două loturi.

„Un meci de pregătire foarte bun pentru noi. Am încercat să le dăm minute tuturor jucătorilor. Un test util după o săptămână destul de grea. Sunt mulțumit de modul în care s-au implicat jucătorii. A fost un joc de pregătire. Nu știu cât de tare au fost ei motivați la acest joc, dar e o echipă la un nivel diferit de al nostru. Am avut multe momente de joc în care am fost egalii lor, mă refer aici la situațiile de gol avute. Concentrarea celor de nivel superior poate fi mai scăzută.

Mi-am dorit ca jucătorii care au jucat mai puțin să fie cât mai mult pe teren. Nu e ușor să arăți bine când nu joci etapă de etapă. Sunt mulțumit de cum am jucat. Peste câteva zile, toată lumea uită rezultatul. Nu știu dacă ne ajuta foarte mult dacă făceam un rezultat bun, iar pe primul oficial îl pierdeam”, a declarat Leo Grozavu.