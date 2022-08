MM Stoica, încântat de grupa FCSB-ului în Conference League: „Eu mi-am dorit West Ham și Anderlecht! Vreau să-i văd pe jucătorii noștri împotriva titanilor”

Managerul general al „roș-albaștrilor” consideră că fotbaliștii tineri se pot dezvolta mult mai bine în meciuri cu echipe puternice ale Europei.

MM Stoica, încântat de grupa FCSB-ului în Conference League

MM Stoica a fost încântat de grupa , fiind bucuros că fotbaliștii „roș-albaștrilor” vor putea să se dezvolte mult mai bine împotriva unor adversari puternici.

În grupa FCSB-ului din Conference League vor mai evolua West Ham United, Anderlecht Bruxelles și Silkeborg IF: „Eu am vrut West Ham și Anderlecht, mi-e dor de meciurile de genul ăsta.

Vreau să-i văd și eu pe băieții ăștia dacă rezistă unei presiuni, de exemplu la West Ham va fi stadionul plin. Vreau să-i văd pe copiii ăștia cum joacă împotriva unor titani, nu îmi doream să jucăm cu Vaduz.

Cu Anderlecht nu am jucat niciodată, în Belgia jucasem doar cu Standard Liege. Eu sunt convins că umpleam stadionul cu orice adversar. Eu așa am vrut de când am văzut prima urnă, am spus că vreau West Ham.

N-aș vrea să bage nici rezervele, îi vreau pe ăia buni. Primul meci aș vrea să fie cu West Ham acasă. Vreau să văd un stadion arhiplin. Eu cred că ne luptăm cu Anderlecht pentru locul doi, chiar dacă și Silkeborg e pe primul loc în Danemarca”.

„Grupa noastră e foarte interesantă. Nu avem variante în momentul ăsta pentru a aduce jucători, dar nu suntem în momentul de când l-am adus pe Tamm. Tamm nu e lent deloc, e rapid, la fel și Dawa, că tot îi mai auzeam pe unii că spuneau că e bun, dar e lent. Nu e lent deloc!

O să încercăm! Gigi a făcut deja o ofertă pentru un atacant din campionatul nostru. Nu e corect să spun cine. Mai departe nu știu, mai e timp.

Nu ni l-a luat Sepsi pe Safranko. Trecea timpul și nu se întâmpla nimic, nu mai are rost să vorbesc mai mult despre asta, e jucătorul lui Sepsi”, a mai spus Mihai Stoica.

„Oamenii vor bilete! Nici nu pot să spun câte mesaje am primit astăzi”

„Chiar n-am crezut că ne putem bucura la modul ăsta nu numai noi, ci toată comunitatea stelistă. Ne lipseau grupele. A fost emoționant. A semănat cu echipa din 2012, care a trecut tot așa de Trnava, cu Reghe pe bancă.

Nu pot să spun câte mesaje am primit astăzi pentru bilete, dar noi nici nu știm câte bilete vom pune în vânzare încă. Oamenii sunt disperați să nu cumva să rămână fără bilete.

A fost o metamorfoză de la început. Eu cu Dică vorbeam cu două zile înainte de meciul cu Viking și i-am spus că mi se pare cum seamănă meciul ăsta cu cel împotriva lui Plzen. Îl pierdusem și pe Budescu la noi acasă, scor 2-2, doar că mă întrebam cine o fi Teixeira.

Și zice cineva din staff că Teixeira va fi Cordea. Acum, am avut cumva doi de Teixeira: Coman și Cordea. Pe Cordea nu mai aveau curaj să-l atace. Cordea merită un capitol special pentru începutul acesta de sezon.

Începuse bine și în sezonul trecut, dar după a fost șters inexplicabil. Acum duce! La primul antrenament pe terenul ăsta sintetic a simțit ceva la tendon. Și-a schimbat ghetele și a fost bine”, a .

„Nu e corect să vorbești doar despre antrenori, pentru că un antrenor bun are un staff compus din oameni buni. Dică și staff-ul lui au muncit mult pentru victoria de astăzi. E foarte greu să citești o echipă pe care o întâlnești într-o săptămână. Ei au citit perfect, noi am dominat clar adversarul în ambele meciuri.

Am avut penalty la 1-1 și făceam 2-1. Poate dădeam gol sau nu, dar așa a fost să fie. Cei care au venit de pe bancă au intrat foarte bine, Pantea a jucat și el foarte bine. Risto trebuie menajat la unele meciuri clar, pentru că e un om de bază.

Noi am început meciul cu un jucător de 18 ani și unul de 19 ani și am terminat meciul cu doi jucători de 19 ani. Ne-am asumat riscuri, dar dacă nu riști, nu câștigi”, a mai spus MM Stoica.