ADVERTISEMENT

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK, Mihai Stoica a dezvăluit ce va urma pentru el în următoarele luni: cât mai multe „deplasări” la meciuri tari din Europa, care să-l relaxeze după perioada stresantă pe care a petrecut-o ca oficial la FCSB.

Mihai Stoica pornește într-o aventură în Europa și vrea să asiste la cele mai tari meciuri

„Plec săptămâna viitoare în Italia. Lazio – Roma, n-am văzut niciodată meciul ăsta. Am văzut Old Firm, Glasgow Rangers – Celtic, Derby della Madonnina, Inter – Milan, când Chivu juca la Inter.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că am ratat… Mâine ar fi trebuit să fiu la Fener – Galata. Mi-e rușine să le spun celor de la Fener că vin și eu mâine la meci. În ianuarie, oricum, pe 17, este Beșiktaș cu Royal Union. Vreau să merg, o să merg sigur. Apoi, mă duc și eu o săptămână în Japonia”, și-a început Mihai Stoica discursul.

Stoica și-a adus aminte cum a asistat în trecut la un Liverpool – Manchester și a stat lângă un lord englez, fan Manchester United. Am văzut Liverpool – Manchester United, în 2003, umăr la umăr cu un lord care ținea cu Manchester. Eu nu țineam cu nimeni. S-a prezentat, lord… Când te duci oficial la un meci de Premier League, gazdele se comportă incredibil. Am fost la Chelsea, în Directors’ Box, la Liverpool, la Manchester City, peste tot. Acum doi ani am fost la United, am stat lângă grei, lângă Bryan Robson. La Chelsea – City am fost la un meci și am stat de la pauză până la finalul meciului cu regretatul Siniša Mihajlović”, a completat MM Stoica.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica are amintiri neplăcute cu olandezii de la Ajax Amsterdam, din urmă cu mai mulți ani

Dacă britanicii sunt „lorzi” și se comportă deosebit cu oaspeții, nu același lucru se poate spune despre cei de la Ajax Amsterdam. „ În schimb, la Ajax mi-au dat niște locuri în spatele liniei porții. Ce m-a deranjat la cei de la Ajax, că nici nu m-am dus la masa oficială, deși erau Van der Sar și Overmars, a fost că le-am cerut, cu o zi înainte de ziua antrenamentului oficial, «matchday minus two», un teren să ne antrenăm. Nu aveau decât 52. Au zis: «N-avem».

ADVERTISEMENT

Păi, nu ați așteptat să vă zic când, la ce oră. Am zis: «Bine, mă, OK!». Am vorbit cu Mihăiță Neșu și am mers la Utrecht și ne-am antrenat acolo, pe stadionul mare al lui Utrecht. Apoi, karma și-a făcut treaba și i-am eliminat pe cei de la Ajax. S-au purtat foarte urât. Ce să mai fac circ? Englezii se comportă puțin diferit. A fost un caz unic, în rest, toți olandezii pe care i-am cunoscut sunt superoameni”, a mai dezvăluit Stoica.