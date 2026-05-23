MM Stoica, ironic după vestea proastă primită de FCSB: „Am pierdut banii. Gata, suntem în faliment”

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana a primit o lovitură dură după ce a aflat că nu va fi prezent la Cupa Mondială. Vestea a afectat și clubul de care aparține, FCSB, iar Mihai Stoica a vorbit în direct despre situația fundașului sud-african. Președintele bucureștenilor a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu accidentarea jucătorului.

Mihai Stoica, ironic după ce FCSB a pierdut bani din cauza lui Siyabonga Ngezana

FCSB îl trimite la Cupa Mondială din această vară pe Joao Paulo, inclus în lotul naționalei din Capul Verde. Bucureștenii l-ar mai fi avut la turneul final și pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african, însă . Acesta s-a confruntat cu o problemă medicală la genunchi și nu a dorit să se opereze tocmai din cauza posibilității de a rata turneul final. Dacă banii pentru prezența lui Joao Paulo la turneul final ajung în contul Oțelului, fosta sa echipă, cei pentru Ngezana nu mai vin deloc. Mihai Stoica a vorbit în direct despre situația jucătorului, fiind ironic pe seama .

ADVERTISEMENT

„Nu avea cum să fie. Dacă el nu a înţeles, eu ce să-i fac? (n.r. – Ironic) Am pierdut banii pe Ngezana, gata, suntem în faliment. 11.000 pe zi. Sunt 200 şi ceva de mii. Hai, mă, la Gigi se pun 200,000? I-am avut şi i-am pierdut? Aia e. El a ales aşa să nu se ducă la Mondial şi e treaba lui. Nu se operează. Nu. Uită-te la el cum este. Pare bine? Nu pare bine. Ne-au spus unii < > Clauză să ce? Pot să-l pun în cămaşă de forţă şi să-l duc cu forţa să se opereze?

Ce clauză aş putea pune în contractului unui jucător care nu vrea să se opereze? El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează. Nu ştiu acum cum arată genunchiul lui. La momentul ăla era o ruptură de menisc în ‘toartă de coş’ şi în două luni putea juca. Nu a vrut şi a zis că poate aşa. Bine, am văzut ce a putut”, a declarat Mihai Stoica pentru .

ADVERTISEMENT

Ce transferuri face Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a fost puternic deranjat de faptul că FCSB a evoluat în premieră, în acest sezon, în play-out-ul SuperLigii. Latifundiarul din Pipera a transmis că va urma în această vară o campanie generoasă de transferuri la echipa sa, pentru a nu repeta scenariul din această stagiune. „Avem nevoie de şase jucători. Atacant, atacant în dreapta că nu îl avem decât pe David Miculescu. Extremă dreapta, atacant, mijlocaș central număr 6, fundaș stânga, fundaș dreapta. 5-6 jucători”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT