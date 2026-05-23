Sport

MM Stoica, ironic după vestea proastă primită de FCSB: „Am pierdut banii. Gata, suntem în faliment”

Mihai Stoica a dat cărțile pe față despre unul dintre titularii de la FCSB. Mesaj ironic în direct când a văzut situația fotbalistului.
Mihai Dragomir
23.05.2026 | 13:25
MM Stoica ironic dupa vestea proasta primita de FCSB Am pierdut banii Gata suntem in faliment
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, ironic despre situația unui fotbalist de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana a primit o lovitură dură după ce a aflat că nu va fi prezent la Cupa Mondială. Vestea a afectat și clubul de care aparține, FCSB, iar Mihai Stoica a vorbit în direct despre situația fundașului sud-african. Președintele bucureștenilor a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu accidentarea jucătorului.

Mihai Stoica, ironic după ce FCSB a pierdut bani din cauza lui Siyabonga Ngezana

FCSB îl trimite la Cupa Mondială din această vară pe Joao Paulo, inclus în lotul naționalei din Capul Verde. Bucureștenii l-ar mai fi avut la turneul final și pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african, însă numele său nu s-a regăsit pe lista preliminară a selecționerului Hugo Broos. Acesta s-a confruntat cu o problemă medicală la genunchi și nu a dorit să se opereze tocmai din cauza posibilității de a rata turneul final. Dacă banii pentru prezența lui Joao Paulo la turneul final ajung în contul Oțelului, fosta sa echipă, cei pentru Ngezana nu mai vin deloc. Mihai Stoica a vorbit în direct despre situația jucătorului, fiind ironic pe seama sumei de 200.000 de euro pe care FCSB ar fi încasat-o.

ADVERTISEMENT

„Nu avea cum să fie. Dacă el nu a înţeles, eu ce să-i fac? (n.r. – Ironic) Am pierdut banii pe Ngezana, gata, suntem în faliment. 11.000 pe zi. Sunt 200 şi ceva de mii. Hai, mă, la Gigi se pun 200,000? I-am avut şi i-am pierdut? Aia e. El a ales aşa să nu se ducă la Mondial şi e treaba lui. Nu se operează. Nu. Uită-te la el cum este. Pare bine? Nu pare bine. Ne-au spus unii <> Clauză să ce? Pot să-l pun în cămaşă de forţă şi să-l duc cu forţa să se opereze?

Ce clauză aş putea pune în contractului unui jucător care nu vrea să se opereze? El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează. Nu ştiu acum cum arată genunchiul lui. La momentul ăla era o ruptură de menisc în ‘toartă de coş’ şi în două luni putea juca. Nu a vrut şi a zis că poate aşa. Bine, am văzut ce a putut”, a declarat  Mihai Stoica pentru TV Prima Sport.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră...
Digi24.ro
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

Ce transferuri face Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a fost puternic deranjat de faptul că FCSB a evoluat în premieră, în acest sezon, în play-out-ul SuperLigii. Latifundiarul din Pipera a transmis că va urma în această vară o campanie generoasă de transferuri la echipa sa, pentru a nu repeta scenariul din această stagiune. „Avem nevoie de şase jucători. Atacant, atacant în dreapta că nu îl avem decât pe David Miculescu. Extremă dreapta, atacant, mijlocaș central număr 6, fundaș stânga, fundaș dreapta. 5-6 jucători”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită:...
Digisport.ro
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
  • 24 mai este data primului baraj pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani
  • 29 mai este data barajului final pentru Conference League, unde Dinamo așteaptă una dintre FCSB și FC Botoșani
Neluțu Varga, reacție-șoc după dezvăluirea Fanatik că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj....
Fanatik
Neluțu Varga, reacție-șoc după dezvăluirea Fanatik că Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj. Exclusiv
Dinamo, transfer pentru Champions League! Clubul a prezentat jucătorul dezvăluit de Fanatik încă...
Fanatik
Dinamo, transfer pentru Champions League! Clubul a prezentat jucătorul dezvăluit de Fanatik încă din martie. Exclusiv
Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri...
Fanatik
Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri de zeci de mii dolari! Mi-am luat si țepe”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și...
iamsport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și a luat bani de la ambele echipe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!