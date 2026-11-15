MM Stoica, glumă savuroasă cu gândul la Gigi Becali după România – Polonia 2-1: „Să nu-și audă vorbe”

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România a obținut o victorie uriașă în fața Poloniei, scor 2-1, pe Arena Națională, iar Mihai Stoica a analizat prestația tricolorilor după fluierul final. Oficialul de la FCSB a avut cuvinte de laudă pentru fotbaliștii lui Gică Hagi, însă a oferit și un moment savuros în direct. În timp ce vorbea despre schimbările făcute de selecționer, MM Stoica a lansat o glumă cu trimitere la Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

MM Stoica, glumă cu trimitere la Gigi Becali după România – Polonia 2-1

Victoria obținută de România împotriva Poloniei a stârnit reacții entuziaste în fotbalul românesc. Tricolorii au reușit să se impună cu 2-1 pe Arena Națională, după ce au trecut peste dezamăgirea provocată de golul anulat al lui Florinel Coman în repriza secundă. Alexandru Cicâldău și Dennis Man au înscris în minutele 68 și 72, iar naționala pregătită de Gică Hagi a obținut un succes important în Liga Națiunilor.

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Invitat la Prima Sport 1, Mihai Stoica a apreciat atitudinea arătată de jucătorii României și a transmis că o asemenea prestație le poate permite tricolorilor să se lupte inclusiv cu adversari mai puternici decât Polonia: „Dacă avem atitudinea asta, ne putem bate cu echipe și mai bune”, a spus MM Stoica.

Discuția a ajuns, apoi, la deciziile tactice ale lui Gică Hagi și la schimbările efectuate de selecționer. În acel moment, cu subînțeles, aluzia fiind la Gigi Becali, cunoscut pentru intervențiile sale publice în privința schimbărilor de la echipa de club.

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„Știu că Gică nu face schimbări la pauză, nu-i place asta. Mulți antrenori nu fac schimbări la pauză ca să nu-și audă vorbe că au fost sunați și li s-a zis să facă modificări la pauză (n.r. râde). Mai facem și glume, mai zâmbim”, a afirmat Mihai Stoica, râzând, la Prima Sport 1.

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Florinel Coman și Lisav Eissat, remarcații lui MM Stoica după victoria cu Polonia

Dincolo de momentul amuzant, Mihai Stoica a analizat și prestațiile individuale ale tricolorilor. Oficialul FCSB i-a evidențiat pe Florinel Coman și Lisav Eissat, despre care a considerat că au fost cei mai buni fotbaliști ai României în prima repriză. Coman a fost unul dintre jucătorii activi ai naționalei, iar în minutul 59 a reușit chiar să trimită mingea în poarta Poloniei. Golul său a fost însă anulat după o verificare VAR, din cauza unui fault comis anterior de Andrei Rațiu.

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În schimb, Eissat a atras atenția prin siguranța arătată în joc, iar MM Stoica a subliniat că tânărul fundaș a demonstrat calități care nu erau suficient de cunoscute publicului: „Coman a fost cel mai bun jucător al primei jumătăți, alături de Eissat. Ne prezintă calități pe care noi nu le văzusem. Nu îi e frică de minge, de contacte, pune bine corpul și pare matur”, a declarat Mihai Stoica.

Chiar dacă a apreciat evoluția lui Eissat, oficialul de la FCSB consideră că Nicușor Bancu rămâne prima opțiune pentru postul de fundaș stânga al echipei naționale: „Totuși, tot Bancu e titularul de drept pe partea stângă”, a completat MM Stoica.

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MM Stoica vede o nouă generație de fundași la naționala României: „Sunt la un nivel foarte bun”

Un alt subiect abordat de Mihai Stoica a fost situația fundașilor centrali din fotbalul românesc. a amintit că, după generația din care au făcut parte Gabriel Tamaș și Dorin Goian, echipa națională s-a confruntat mult timp cu dificultăți în această zonă a terenului.

Acum, MM Stoica este de părere că România are din nou soluții importante în defensivă, mai ales datorită apariției unor fotbaliști tineri, cu potențial de creștere. Andrei Coubiș, Radu Drăgușin și Lisav Eissat sunt trei dintre numele evidențiate de oficialul FCSB, care l-a amintit și pe Matei Ilie.

„Noi am avut cea mai mare problemă de ani de zile, de la Tamaș și Goian, că nu avem fundași centrali. Acum, Coubiș, Drăgușin și Eissat sunt la un nivel foarte bun. Jucători din 2002, 2003, 2005, foarte tineri. Mai e Matei Ilie, tânăr”, a mai spus Mihai Stoica, la Prima Sport 1.