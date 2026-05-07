MM Stoica își face „mea culpa” după Bayern – PSG 1-1: „Nu am nimerit niciuna aseară”

Mihai Stoica și-a recunoscut greșelile din analiza făcută la finalul partidei dintre Bayern Munchen și PSG, scor 1-1, din semifinalele UEFA Champions League.
Iulian Stoica
07.05.2026 | 12:32
MM Stoica își face „mea culpa" după Bayern - PSG 1-1.
Bayern Munchen – Paris Saint-Germain, din returul semifinalelor UEFA Champions League, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Spre deosebire de meciul tur, duelul de pe Allianz Arena a fost mult mai echilibrat, de aici și rezultatul de egalitate. Totuși, gazdele au fost nemulțumite de deciziile luate de Joao Pinheiro, solicitând un penalty și acordarea unui al doilea cartonaș galben.

Mihai Stoica a urmărit meciul dintre Bayern și PSG într-un platou de televiziune. La finalul partidei, oficialul FCSB a transmis că Joao Pinheiro trebuia să acorde penalty, iar Nuno Mendes nu ar fi meritat al doilea galben. În dimineața zilei următoare, „MM” și-a recunoscut greșeala în ceea ce privește analiza sa și a glumit că s-a „ridicat la nivelul lui Olise”, în contextul în care prestația francezului de pe Allianz Arena a fost una nu tocmai reușită.

„IFAB spune că nu e penalty pentru că mingea e șutată de un coechipier. E și al doilea galben la Nuno Mendes pentru că Laimer nu făcuse henț în faza premergătoare, cum părea pe transmisie. Eu n-am nimerit niciuna aseară. Am fost la nivelul lui Olise”, s-a arătat în prima parte a postării lui Mihai Stoica.

Critici la ținuta lui Vincent Kompany

Vincent Kompany a ieșit în evidență la partida dintre Bayern Munchen și Paris Saint-Germain prin ținuta sa, tehnicianul bavarezilor purtând o pereche de pantaloni negri, o geacă neagră și o șapcă de aceeași culoare. La „cald”, Mihai Stoica a criticat dur modul în care belgianul s-a prezentat pe banca de rezerve, iar aceeași opinie a rămas valabilă și a doua zi. Totodată, oficialul FCSB a amintit și de aniversarea de 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„Rămân însă la părerea că outfit-ul lui Mr Kompany e inadecvat. And HAPPY 40th ANNIVERSARY”, a mai scris Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook vizavi de analiza făcută după Bayern – PSG 1-1, din returul semifinalelor UEFA Champions League. În urma acestui rezultat, finala de la Budapesta se va da între Arsenal și PSG.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
