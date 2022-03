MM Stoica a pus „tunurile” pe Kyros Vassaras: „Să ne respecte și să nu-l mai de exemplu negativ pe Tănase. Debeljuh e campionul simulărilor”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că arbitrajul lui Lucian Rusandu din meciul FCSB-Farul a fost corect și a explicat fazele controversate.

MM Stoica a pus „tunurile” pe Kyros Vassaras

MM Stoica a vorbit despre acuzațiile după meciul cu Farul, explicând fiecare fază controversată din timpul duelului, după care i-a dat o replică lui Kyros Vassaras, pe care este supărat din cauza declarațiilor făcute referitoare la Florin Tănase:

„Dacă am fi arbitrat noi, puteam fi acuzați, dar am avut arbitru pe teren. Rusandu a făcut o greșeală, exact ce a făcut Orsato astăzi la Galatasaray-Barcelona. A fost un fault al lui Van Aanholt la De Jong și nu s-a dat penalty.

E contact între Târnovanu și Moldoveanu. Nu spun că nu e penalty, dar e o fază foarte grea de analizat. Indiscutabil mingea nu depășise terenul, dar e la distanță”.

„E dulce Vassaras, mi-a făcut și o chemare după ce am spus de Chivulete. Vassaras ar trebui să ne respecte și să nu dea exemple cu Tănase, care nu a primit un penalty, poate, tocmai din cauza declarațiilor lui. Dar de Debeljuh nu spune nimic, care e campionul simulărilor.

Poate a exagerat cu cartonașul roșu, dar ambele au fost faulturi de cartonașe galbene. E ținere la primul fault, n-a avut treabă cu mingea, dar nu are niciun sens să dai roșu, că se juca doar la o poartă.

Ok, a rămas în istorie cu faza asta, cum s-a întâmplat în Anglia”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica s-a abținut să-i dea o replică lui Gică Popescu

pe Lucian Rusandu de arbitraje pro-FCSB, însă MM Stoica nu a vrut să comenteze ce a spus „Baciul”: „E coincidență!

Eu cer o dovadă palpabilă că FCSB încearcă să influențeze un arbitru… să vină cu ea și facem cerere să fim excluși din fotbal.

Am dus multe polemici, nu am inițiat multe, dar nu voi răspunde niciodată lui Hagi și lui Popescu. Cel puțin lui Popescu nu îi voi răspunde, am un respect mare pentru el. E în eroare dacă a spus asta, dar atât, mă opresc aici”.

Remarcatul lui MM Stoica după FCSB-Farul

MM Stoica l-a remarcat pe Darius Olaru după meciul cu Farul și consideră că este un jucător care își dă viața pe teren, cum se întâmpla în perioada în care Alexandru Bourceanu și Mihai Pintilii se aflau la centrul terenului pentru FCSB:

„Vreau să scot în evidență un fotbalist după meciul ăsta. Nu Tavi Popescu, nu Edjouma. E vorba despre Darius Olaru, care a jucat cu capul spart din primele minute, nu a evitat niciun clinci.

Vorbim despre un jucător tehnic, un jucător care cântă la pian și care parcă e singurul care duce mai departe moștenirea unui Bourceanu, Pintilii, Dodel… un jucător care își dă viața pe teren, care nu aleargă niciodată sub 12 kilometri”.

„Petrescu e un geniu, dar nu putea colabora cu Gigi!”

MM Stoica l-a lăudat din nou pe Dan Petrescu, pe care îl consideră un adevărat geniu al fotbalului: „Eu mi-aș dori să aibă dreptate Petrescu și în ultima etapă să jucăm cu titlul pe masă, dar e greu de tot.

E o echipă bună CFR, încă face transferuri, discutăm despre o echipă antrenată de Petrescu. Am spus-o și o mai zic, el e un geniu, e făcut să câștige, s-a născut să câștige”.

„Am câștigat noi cu Urziceniul, dacă era altcineva, nu câștigam niciodată. Dan Petrescu ar câștiga titlul cu FCSB, dar are un salariul foarte, foarte mare din câte aud. Nu cred că ar putea lucra cu Gigi Becali.

Poate e greu de lucrat și cu Petrescu, nu doar cu Gigi. Petrescu e un câștigător, asta e cert”, a mai spus MM Stoica.