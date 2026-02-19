MM Stoica l-a făcut praf în direct: „Nu joacă absolut nimic! I-a distrus”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a fost prezent în direct la Prima Sport TV, după meciurile din cupele europene de la mijlocul acestei săptămâni. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a criticat dur pe Nicolo Barella, fotbalistul lui Inter.

Mihai Stoica l-a făcut praf în direct pe Nicolo Barella: „A distrus Interul”

Bodo/Glimt a produs surpriza săptămânii în cupele europene. Formația din Norvegia a învins-o pe Inter, scor 3-1, în manșa tur a play-off-ului pentru calificarea în optimile UEFA Champions League. După ce , MM Stoica l-a criticat dur pe jucătorul lui Cristi Chivu.

Este vorba despre italianul Nicolo Barella, care l-a făcut pe oficialul FCSB să răbufnească. „Pe mine m-a frapat altceva. Cum se poate ca Juventus și Inter să fie ridiculizate? Juventus mai mult s-a autoridiculizat prin ce prostii au făcut.

Inter a dat de o echipă, ok, pe covorul ăla infect, dar le-a pus probleme extraordinar de mari. Nu se poate juca fotbal acolo, doar dacă ești obișnuit. Noi avem un sintetic de ultimă generație, dar e altceva, nu e teren de fotbal, e o porcărie îngrozitoare. Și UEFA îi lasă să joace acolo.

Barella a distrus Interul în ultima vreme, nu joacă nimic, dar absolut nimic. Are o problemă de formă, Chivu a făcut minuni că Inter e la o așa distanță de Milan acum. Are niște jucători care nu mai sunt în forma în care erau. Se scot cu minunile lui Chivu, cum ar fi Pio Esposito”, a declarat MM Stoica, la .

MM Stoica, șocat de forma lui Celtic

Mihai Stoica a pus lupa și pe meciurile din . Celtic a pierdut categoric pe teren propriu cu Stuttgart, scor 1-4, și astfel scoțienii își continuă forma dezastruoasă.

„Nu e Celtic, e o echipă care joacă în echipamentul lui Celtic. În ultimii 20 de ani nu au fost în halul ăsta niciodată. Au jucat singuri o perioadă foarte lungă. Acum au bani, au jucători, mă uitam la Maeda azi, sub orice critică”, au fost concluziile lui Mihai Stoica.