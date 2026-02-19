Sport
MM Stoica l-a făcut praf în direct: „Nu joacă absolut nimic! I-a distrus”

Mihai Stoica nu s-a mai putut abține și l-a criticat în direct! Cine l-a scos din sărite pe oficialul celor de la FCSB.
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.02.2026 | 01:00
Mihai Stoica l-a criticat dur pe jucătorul de Champions League. Foto: sport.pictures.eu.
Mihai Stoica a fost prezent în direct la Prima Sport TV, după meciurile din cupele europene de la mijlocul acestei săptămâni. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a criticat dur pe Nicolo Barella, fotbalistul lui Inter.

Mihai Stoica l-a făcut praf în direct pe Nicolo Barella: „A distrus Interul”

Bodo/Glimt a produs surpriza săptămânii în cupele europene. Formația din Norvegia a învins-o pe Inter, scor 3-1, în manșa tur a play-off-ului pentru calificarea în optimile UEFA Champions League. După ce s-a legat din nou de suprafața de joc de pe stadionul lui Bodo/Glimt, MM Stoica l-a criticat dur pe jucătorul lui Cristi Chivu.

Este vorba despre italianul Nicolo Barella, care l-a făcut pe oficialul FCSB să răbufnească. „Pe mine m-a frapat altceva. Cum se poate ca Juventus și Inter să fie ridiculizate? Juventus mai mult s-a autoridiculizat prin ce prostii au făcut.

Inter a dat de o echipă, ok, pe covorul ăla infect, dar le-a pus probleme extraordinar de mari. Nu se poate juca fotbal acolo, doar dacă ești obișnuit. Noi avem un sintetic de ultimă generație, dar e altceva, nu e teren de fotbal, e o porcărie îngrozitoare. Și UEFA îi lasă să joace acolo.

Barella a distrus Interul în ultima vreme, nu joacă nimic, dar absolut nimic. Are o problemă de formă, Chivu a făcut minuni că Inter e la o așa distanță de Milan acum. Are niște jucători care nu mai sunt în forma în care erau. Se scot cu minunile lui Chivu, cum ar fi Pio Esposito”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

MM Stoica, șocat de forma lui Celtic

Mihai Stoica a pus lupa și pe meciurile din play-off-ul pentru optimile UEFA Europa League. Celtic a pierdut categoric pe teren propriu cu Stuttgart, scor 1-4, și astfel scoțienii își continuă forma dezastruoasă.

„Nu e Celtic, e o echipă care joacă în echipamentul lui Celtic. În ultimii 20 de ani nu au fost în halul ăsta niciodată. Au jucat singuri o perioadă foarte lungă. Acum au bani, au jucători, mă uitam la Maeda azi, sub orice critică”, au fost concluziile lui Mihai Stoica.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. 
