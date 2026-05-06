MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru baraj”

MM Stoica (61 de ani) a comentat controversa momentului din SuperLiga, generată de arbitrajul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1. El a opinat că este vorba despre o eroare uriașă comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, în primul rând din partea tușierului Adrian Vornicu, cel care nu a semnalizat imediat, așa cum ar fi trebuit în mod normal, poziția de offside în care se afla Steven Nsimba cu doar câteva zeci de secunde înainte ca tot el să marcheze golul victoriei oltenilor pe final de joc.

MM Stoica a pus tunurile pe Kyros Vassaras după explicațiile sale vizavi de scandalul de la U Craiova – Dinamo

Mai presus însă de greșeala în sine, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a arătat consternat de explicațiile furnizate ulterior în spațiul public de către grecul Kyros Vassaras, președintele CCA. „Mie mi s-a părut mai grav decât greșeala evidentă de arbitraj faptul că Vassaras ne aruncă praf în ochi. Adică ne jignește, spunând că apar în spațiul public unii care nu știu, dar vorbesc. Că de fapt nu e greșeala brigăzii. A fost o greșeală mare de tot. Și greșeala asta poate să decidă o campioană. Ar fi fost la un singur punct de Universitatea Cluj (n.r. Universitatea Craiova, în cazul în care ar fi făcut doar egal cu Dinamo). Greșeală mare, este aproape neverosimil cum Vornicu nu ridică, deși vede clar, offside-ul e foarte mare. Iar după aia cum încearcă Vassaras să ne spună că de fapt e altă fază. Nu, nu este altă fază.

Dar asta s-a întâmplat și când noi am jucat cu Petrolul. Ne-au făcut atunci… Pe mine efectiv m-au dat peste cap. A fost ultima fază a meciului, era 1-0 pentru noi cu Petrolul, ultimul minut de prelungiri, un fault evident la Șut, mingea a ajuns în careu, a degajat Radunovic sub presiune și ni s-a spus că e altă fază, pentru că el controla mingea. Nu, nu era altă fază, a degajat sub presiune. În opinia mea, este ceva de neiertat ce face Vassaras. Dar, ca până acum, când are chef recunoaște greșeli, când nu are chef nu recunoaște. Și ne vorbește de sus tuturor. Asta este”,

MM Stoica se teme de arbitraj în perspectiva meciurilor de baraj pentru Conference League

după ce a amintit un episod petrecut recent, în care FCSB a fost dezavantajată în mod clar în viziunea sa de arbitraj la meciul de la Botoșani din play-out-ul SuperLigii: „Noi am fost în locul lui Dinamo la Botoșani, când nu a fost eliminat Papa, nu a fost dictat penalty la 1-0 pentru noi, iar apoi tânărul arbitru de mare perspectivă Roman a fost delegat în continuare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci practic a fost absolvit de către Vassaras. Asta este. Ne-am adus un șef al CCA care ne sfidează pe toți și mare lucru că nu ne cheamă și pe la Comisii, să ne și amendeze.

(n.r. Dacă are emoții din perspectiva arbitrajului la meciurile de baraj pentru Conference League) Foarte, foarte, foarte mari. Absolut, pentru că văd că se greșește cu VAR. Se greșește cu VAR și după aia ni se explică, nu s-a greșit, noi nu știm. Nu e altă fază, pentru că cei de la Dinamo nu controlează mingea. Nu e altă fază, e aceeași fază”.

