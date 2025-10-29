MM Stoica l-a făcut praf în direct pe patronul din SuperLiga: „Nu înțeleg cum își permite să vorbească”

ADVERTISEMENT

Oficialul FCSB-ului, Mihai Stoica, a fost supărat pe modul în care tehnicianul cipriot Elias Charalambous este criticat de Valeriu Iftime și a avut un mesaj clar pentru acesta.

MM Stoica, acid la adresa lui Valeriu Iftime: „Vezi de treaba ta”

MM Stoica spune că avântul luat de FC Botoșani este nejustificat, iar acesta nu le dă vreo șansă moldovenilor în lupta pentru titlu. De asemenea, oficialul FCSB-ului îl atacă pe Valeriu Iftime, pe care îl consideră parșiv în comportamentul pe care îl are.

„Este în play-off 100% FC Botoșani, dar la titlu mi-e greu să cred. Trebuie să fii Urziceni, dar nu cred că o să fie. A început să vorbească prea mult sau prea devreme. Noi nu am vorbit niciodată la Urziceni de titlu. Poate că m-aș fi abținut să fac vreun comentariu, dar este pentru a nu știu câta oară când îl atacă pe Charalambous. Nu înțeleg de unde și până unde Iftime își permite să vorbească.

Vine pe acolo, mieros, ne primește, gazdă ospitalieră și îl atacă tot timpul pe Charalambous. Îl atacă non-stop pe Elias Charalambous, om care nimănui nu a spus niciodată nimic de când a venit de 3 ani în țară. Să jignești de atâtea ori? Pentru ce? Ce treabă ai cu tu noi, vezi de treaba ta. Karma lovește și nu mișelește. Îți dă direct în față, te lovește. O să vedem dacă am dreptate sau nu. Numărăm câteva etape”, a spus MM Stoica la .

Cum l-a atacat Valeriu Iftime pe antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous

este în continuare pe primul loc în SuperLiga, iar printre rezultatele bune obținute s-a numărat și o victorie cu FCSB, 3-1. s-a luat de modul în care FCSB gestionează toată situația, mai exact relația antrenor-patron.

„Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înţelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, ce înseamnă să fii patron de fotbal, că toată discuţia asta porneşte de la ambiguitatea aceasta, că un patron care face echipa şi cei de afară se uită la noi ca la nişte sălbatici. Poate tocmai de-aia nu îl dă afară, că nu vine altul.

Pe de altă parte, eu cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală. Nu îi pasă. Cum să îi spună cineva cum să facă echipa. Cum stă? E preparator fizic, ce e el acolo? Hai să fim serioşi”, a declarat recent Valeriu Iftime.