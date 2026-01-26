MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”

ADVERTISEMENT

Fost președinte în Gruia în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025, Cristi Balaj a fost invitat la partida FCSB – CFR Cluj 1-4. Acesta s-a bucurat în tribunele Arenei Naționale cu restul conducerii clujene făcând o horă, lucru care l-a iritat la culme pe MM Stoica, deoarece acesta este modul tradițional al jucătorilor ”roș-albaștri” de a sărbători după ce înscriu un gol.

Cristi Balaj, pus la zid de MM Stoica după FCSB – CFR Cluj 1-4

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a avut un discurs extrem de dur după , însă atacul cel mai agresiv a fost la adresa lui Cristi Balaj și a amintit de un episod din perioada când acesta a fost demis de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping.

”Am sesizat că e o ironie la adresa jucătorilor noștri. Dar jucătorii noștri se mai uită în conturi, se mai destind, pe când ăștia care fac hora asta se plâng peste tot că și-au luat salariile de un an și ceva.

Balaj, probabil că a fost suporter. Mare conducător a ajuns și Balaj în fotbalul românesc. A fost și el un an și ceva. (n.r. – A fost 4 ani) Eu sunt din ’92. Am mai văzut șmecheriți din ăștia.

Venise să plângă că-l schimbă politic de la ANAD. Păi cum te-au pus, Gogule? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că îl schimbă politic, cum a fost pus? Întreb și eu. Foarte simpatic Balaj ăsta. Îl știu ca arbitru și era din ăsta care n-a mâncat usturoi și nu îi miroase gura, dar…”, a declarat Stoica, la .

Cristi Balaj, explicații după gestul ironic de pe Arena Națională

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a vorbit despre momentul în care apropiații de la CFR Cluj au făcut hora în tribună imediat după golul de 4-1 marcat de Lorenzo Biliboc și a precizat că .

”Nu a fost ideea mea în a organiza acea horă, dar fiind împreună cu ei și bucurându-ne că am câștigat. (n.r. – Mara a fost cu inițiativa?) Cred că da, dar am fost la distanță mică și am fost cooptat și eu. A fost ceva spontan, natural. Nu se aștepta nimeni să fie acest rezultat.

Eu am multe defecte, dar că nu respect oamenii nu este unul dintre ele. Nu m-am gândit la asta. Mi se pare corect să recunosc că țin cu CFR-ul și sunt aproape de ei. Îmi prezint scuze! Nu am vrut să fiu ironic, Doamne ferește!”, a spus Balaj.

Bogdan Mara a recunoscut că a fost o aroganță

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, dacă ideea horei de la partida cu FCSB i-a aparținut, Bogdan Mara a recunoscut că a fost vorba de o mică aroganță și a povestit că prima horă au făcut-o la golul anulat al lui Karlo Muhar.

”E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională. Hai să spun și o glumă.

Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: ‘Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul. Râde lumea de noi’. După aia a venit golul lui Bili (n.r. – Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment”, a afirmat Mara.

Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce

În ciuda faptului că FCSB are înfrângeri pe linie în 2026, iar la derby-ul cu CFR Cluj de pe Arena Națională au fost doar 5.000 de fani, Mihai Stoica a anunțat că la duelul cu Fenerbahce, din Europa League, așteaptă peste 25.000 de spectatori.

”Asistență va fi la meciul cu Fenerbahce, vor fi peste 25.000 (n.r. – de spectatori). Nu știu dacă toți care și-a achiziționat bilete vor veni, doar că, bineînțeles, sunt foarte mulți care vin pentru Fenerbahce. Este o comunitate turcă foarte importantă în România. Vor fi mulți suporteri turci”, a precizat oficialul campioanei României.