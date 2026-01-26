Sport

MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”

Campioana României a suferit o înfrângere extrem de dură în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. MM Stoica s-a arătat deranjat de modul în care s-au bucurat oficialii ardeleni și l-a taxat pe Cristi Balaj.
Traian Terzian
26.01.2026 | 22:38
MM Stoica la facut praf pe Cristi Balaj dupa hora ironica de la FCSB CFR Cluj 14 Am mai vazut smecheriti din astia
MM Stoica, reacție vehementă la adresa lui Cristi Balaj după FCSB - CFR Cluj 1-4. Sursă foto: colaj Fanatik
Fost președinte în Gruia în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025, Cristi Balaj a fost invitat la partida FCSB – CFR Cluj 1-4. Acesta s-a bucurat în tribunele Arenei Naționale cu restul conducerii clujene făcând o horă, lucru care l-a iritat la culme pe MM Stoica, deoarece acesta este modul tradițional al jucătorilor ”roș-albaștri” de a sărbători după ce înscriu un gol.

Cristi Balaj, pus la zid de MM Stoica după FCSB – CFR Cluj 1-4

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a avut un discurs extrem de dur după gestul oficialilor clujeni, însă atacul cel mai agresiv a fost la adresa lui Cristi Balaj și a amintit de un episod din perioada când acesta a fost demis de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping.

”Am sesizat că e o ironie la adresa jucătorilor noștri. Dar jucătorii noștri se mai uită în conturi, se mai destind, pe când ăștia care fac hora asta se plâng peste tot că și-au luat salariile de un an și ceva.

Balaj, probabil că a fost suporter. Mare conducător a ajuns și Balaj în fotbalul românesc. A fost și el un an și ceva. (n.r. – A fost 4 ani) Eu sunt din ’92. Am mai văzut șmecheriți din ăștia.

Venise să plângă că-l schimbă politic de la ANAD. Păi cum te-au pus, Gogule? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că îl schimbă politic, cum a fost pus? Întreb și eu. Foarte simpatic Balaj ăsta. Îl știu ca arbitru și era din ăsta care n-a mâncat usturoi și nu îi miroase gura, dar…”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Cristi Balaj, explicații după gestul ironic de pe Arena Națională

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a vorbit despre momentul în care apropiații de la CFR Cluj au făcut hora în tribună imediat după golul de 4-1 marcat de Lorenzo Biliboc și a precizat că ideea a fost dată de Bogdan Mara.

”Nu a fost ideea mea în a organiza acea horă, dar fiind împreună cu ei și bucurându-ne că am câștigat. (n.r. – Mara a fost cu inițiativa?) Cred că da, dar am fost la distanță mică și am fost cooptat și eu. A fost ceva spontan, natural. Nu se aștepta nimeni să fie acest rezultat.

Eu am multe defecte, dar că nu respect oamenii nu este unul dintre ele. Nu m-am gândit la asta. Mi se pare corect să recunosc că țin cu CFR-ul și sunt aproape de ei. Îmi prezint scuze! Nu am vrut să fiu ironic, Doamne ferește!”, a spus Balaj.

Bogdan Mara a recunoscut că a fost o aroganță

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, dacă ideea horei de la partida cu FCSB i-a aparținut, Bogdan Mara a recunoscut că a fost vorba de o mică aroganță și a povestit că prima horă au făcut-o la golul anulat al lui Karlo Muhar.

”E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională. Hai să spun și o glumă.

Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: ‘Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul. Râde lumea de noi’. După aia a venit golul lui Bili (n.r. – Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment”, a afirmat Mara.

Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce

În ciuda faptului că FCSB are înfrângeri pe linie în 2026, iar la derby-ul cu CFR Cluj de pe Arena Națională au fost doar 5.000 de fani, Mihai Stoica a anunțat că la duelul cu Fenerbahce, din Europa League, așteaptă peste 25.000 de spectatori.

”Asistență va fi la meciul cu Fenerbahce, vor fi peste 25.000 (n.r. – de spectatori). Nu știu dacă toți care și-a achiziționat bilete vor veni, doar că, bineînțeles, sunt foarte mulți care vin pentru Fenerbahce. Este o comunitate turcă foarte importantă în România. Vor fi mulți suporteri turci”, a precizat oficialul campioanei României.

