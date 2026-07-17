Sport

MM Stoica l-a făcut să se răzgândească și să semneze cu FCSB: „Îmi place presiunea”

Noul transfer a spus tot! De ce s-a răzgândit și a ales în cele din urmă să semneze cu FCSB. MM Stoica a avut cel mai important rol în această decizie: „M-a sunat”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.07.2026 | 06:30
MM Stoica la facut sa se razgandeasca si sa semneze cu FCSB Imi place presiunea
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Mihai Stoica l-a determinat pe Eddy Gnahore să vină la FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
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Eddy Gnahore (32 de ani) a vorbit deschis despre decizia sa de a semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract, ulterior despărțirii de Dinamo. Mijlocașul defensiv francez a admis că inițial nu a fost deschis către această variantă, dar ulterior totul s-a schimbat, în momentul în care a primit un telefon în acest sens de la Mihai Stoica (61 de ani).

Cum l-a convins Mihai Stoica pe Eddy Gnahore să semneze cu FCSB

Astfel, Gnahore a explicat că a fost impresionat de proiectul prezentat cu acea ocazie de președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru și în consecință a decis în cele din urmă să semneze contractul cu fosta campioană a României. „Contractul mi s-a terminat cu Dinamo și am vorbit cu oamenii de aici. Am văzut cât de profesioniști sunt și am decis să vin aici. MM Stoica m-a sunat și modul în care mi-a prezentat proiectul, ce mi-a propus, m-a făcut să vin aici, să mă răzgândesc. Mă focusez pe ce trebuie să fac aici și în teren. Nu pot să prezic viitorul, dar vreau să câștigăm următorul meci.

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Sunt un fotbalist căruia îi place presiunea. Voi da totul pe teren, sută la sută. Singurul lucru pe care îl voi face este să nu trișez pe teren. Francezii au calități bune. Vreau să mă integrez în echipă foarte repede. Voiam să treacă Franța la Cupa Mondială, dar, la cum a fost jocul, Spania a meritat să treacă”, a spus Eddy Gnahore la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – FC Argeș de vineri seară, din prima etapă a noului sezon de SuperLiga. 

Ce a spus Cătălin Cîrjan despre plecarea lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB

Recent, Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit că Gnahore i-a spus la un moment dat, pe când francezul încă era la echipa din „Ștefan cel Mare”, că nu ar avea de gând să evolueze vreodată în România pentru o altă formație: „Nu prea am mai vorbit. Sincer, m-a surprins.

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Știam că nu vrea să joace la altă echipă în afară de Dinamo în România. Așa spusese, dar și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc prea multe despre asta. Așa a decis și, cum am zis, sper să îl batem în meciul direct”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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