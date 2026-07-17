MM Stoica l-a făcut să se răzgândească și să semneze cu FCSB: „Îmi place presiunea”

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Eddy Gnahore (32 de ani) a vorbit deschis despre decizia sa de a semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract, ulterior despărțirii de Dinamo. Mijlocașul defensiv francez a admis că inițial nu a fost deschis către această variantă, dar ulterior totul s-a schimbat, în momentul în care a primit un telefon în acest sens de la Mihai Stoica (61 de ani).

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Astfel, Gnahore a explicat că a fost impresionat de proiectul prezentat cu acea ocazie de președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru și în consecință a decis în cele din urmă să semneze contractul cu fosta campioană a României. „Contractul mi s-a terminat cu Dinamo și am vorbit cu oamenii de aici. Am văzut cât de profesioniști sunt și am decis să vin aici. MM Stoica m-a sunat și modul în care mi-a prezentat proiectul, ce mi-a propus, m-a făcut să vin aici, să mă răzgândesc. Mă focusez pe ce trebuie să fac aici și în teren. Nu pot să prezic viitorul, dar vreau să câștigăm următorul meci.

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Sunt un fotbalist căruia îi place presiunea. Voi da totul pe teren, sută la sută. Singurul lucru pe care îl voi face este să nu trișez pe teren. Francezii au calități bune. Vreau să mă integrez în echipă foarte repede. Voiam să treacă Franța la Cupa Mondială, dar, la cum a fost jocul, Spania a meritat să treacă”, a spus la

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Recent, , pe când francezul încă era la echipa din „Ștefan cel Mare”, că nu ar avea de gând să evolueze vreodată în România pentru o altă formație: „Nu prea am mai vorbit. Sincer, m-a surprins.

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Știam că nu vrea să joace la altă echipă în afară de Dinamo în România. Așa spusese, dar și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc prea multe despre asta. Așa a decis și, cum am zis, sper să îl batem în meciul direct”.