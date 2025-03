MM Stoica l-a ironizat pe Marius Șumudică după Rapid – Universitatea Craiova 1-2. „Nu joacă pentru CFR”

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 pe Giulești și a urcat, pentru moment, pe primul loc în clasament. Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a văzut rezultatul final și a postat o ironie pe social media.

Partida de pe Giulești a fost una foarte spectaculoasă. Nu au lipsit golurile, iar meciul a oferit și alte faze foarte interesante. Până la urmă, însă, oltenii au câștigat. Rapid a obținut doar un punct în primele două etape din play-off.

a avut o reacție scurtă pe contul său de Facebook după meciul din Giulești. Acesta i-a ironizat pe rivalii de la Rapid pentru înfrângerea suferită în fața grupării din Bănie.

„E clar că a glumit. Nu joacă pentru CFR”, a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook, făcând referire la declarațiile date de Marius Șumudică, antrenorul celor de la Rapid, după disputa cu FCSB din prima etapă a play-off-ului.

De la ce a pornit conflictul dintre Marius Șumudică și FCSB

Atunci, Marius Șumudică i-ar fi spus lui Elias Charalambous că Rapid ar putea juca în acest play-off pentru CFR Cluj. Antrenorul și-a mai moderat însă declarațiile la FANATIK Superliga. Acesta a precizat:

„Hai să terminăm cu prostiile astea. Cum să spun chestiile astea? Dacă CFR pierde 2-3 etape, îi bate U Cluj acum sau îi bate cineva. Ce să le fac eu lui CFR? Am văzut că e un post de TV care mă atacă non-stop și tot accept, accept, până când am și eu o limită și am anumite reacții, iar apoi îi deranjează când nu le răspund la întrebări sau ceva de genul ăsta.

M-am săturat. Toate întrebările sunt puse cu substrat ca să creeze polemică. Dacă vrem să facem presă sportivă, hai să facem presă sportivă. Eu știu să mă desfășor în astfel de activități. Cică erau lângă mine, că au auzit, că au înregistrat… Dacă au înregistrare că eu vorbesc cu Charalambous și îi spun că CFR ia campionatul și că eu îi ajut pe CFR, ok, atunci să vină să afirme astfel de imbecilități”.