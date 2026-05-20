MM Stoica l-a taxat pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica, dezamăgit de Bogdan Andone

Gigi Becali a dezvăluit că . Tehnicianul lui FC Argeș nu a mai ajuns la fosta campioană și Numirea noului antrenor a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Bogdan Andone a fost acasă la Gigi Becali și a negociat revenirea pe banca FCSB-ului. În 2019, el a fost principal la gruparea roș-albastră timp de 7 etape, dar și-a dat demisia din cauza imixtiunilor patronului. Mihai Stoica îl apreciază enorm pe Andone, dar este dezamăgit de refuzul tehnicianului de la FC Argeș.

„A explicat Gigi, prima discuție a avut-o cu Bogdan Andone. E de notorietate relația mea cu Bogdan Andone, dar sunt puțin dezamăgit. E foarte frumos când spune că nu îl lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului. Dar el să nu uite că ne-a lăsat pe noi la început de drum. El a fost secund la noi, apoi i l-am propus lui Gigi antrenor principal.

A început campionatul ca principal, după care fără să spună nimic a plecat lăsându-ne la început de drum, nu la jumătate. A ieșit și a declarat că pleacă înainte să ne spună nouă. Păi e frumos? Mai ales că era după un meci pierdut la Giurgiu, dar era în dublă manșă și ne-am calificat. Am bătut 3-0 în Armenia. Doar dezamăgit, nimic altceva.

(n.r. – Te așteptai să vină?) Vorbise cu Gigi și își dăduse acceptul. Problema s-a pus doar dacă nu ar fi fost de acord Dani să plece și atunci a explicat Gigi ce trebuie să facă pentru a pleca. A zis că vorbește, că nu știu ce. În fine… Aici măcar Bogdan Andone nu s-a autopropus. Gigi l-a căutat. Au fost situații în care noi trebuia să aducem antrenor, nu voi da nume, dar un antrenor autopropus la Gigi. Au bătut palma.

Trebuia să obținem OK-ul cuiva, el știind sigur că acea persoană nu îi va da OK-ul. Culmea, acea persoană i-a dat OK-ul, dar s-a gândit mai bine și a spus că nu vine. După ce singur s-a propus. Dar cariera ulterioară a dovedit că era un antrenor cu ceva calități, dar ca om… Că acum nu antrenează nicăieri”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Bogdan Andone e antrenor la FC Argeș din vara lui 2024 și a reușit promovarea în SuperLiga. În anul imediat următor, piteștenii au reușit o performanță și mai mare, calificarea în play-off. Contractul lui Bogdan Andone cu