Sport

MM Stoica l-a taxat pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”

MIhai Stoica nu a avut milă de Bogdan Andone, după ce antrenorul lui FC Argeș a refuzat oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Ar fi fost al doilea mandat al tehnicianului la fosta campioană
Cristian Măciucă
20.05.2026 | 11:16
MM Stoica la taxat pe Bogdan Andone dupa negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB Sunt dezamagit A uitat cand a plecat fara sa spuna nimic
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica l-a taxat pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit că prima sa opțiune pentru postul de antrenor principal la FCSB a fost Bogdan Andone. Tehnicianul lui FC Argeș nu a mai ajuns la fosta campioană și astfel s-a ajuns la varianta Marius Baciu (51 de ani). Numirea noului antrenor a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

Mihai Stoica, dezamăgit de Bogdan Andone

Bogdan Andone a fost acasă la Gigi Becali și a negociat revenirea pe banca FCSB-ului. În 2019, el a fost principal la gruparea roș-albastră timp de 7 etape, dar și-a dat demisia din cauza imixtiunilor patronului. Mihai Stoica îl apreciază enorm pe Andone, dar este dezamăgit de refuzul tehnicianului de la FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„A explicat Gigi, prima discuție a avut-o cu Bogdan Andone. E de notorietate relația mea cu Bogdan Andone, dar sunt puțin dezamăgit. E foarte frumos când spune că nu îl lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului. Dar el să nu uite că ne-a lăsat pe noi la început de drum. El a fost secund la noi, apoi i l-am propus lui Gigi antrenor principal.

A început campionatul ca principal, după care fără să spună nimic a plecat lăsându-ne la început de drum, nu la jumătate. A ieșit și a declarat că pleacă înainte să ne spună nouă. Păi e frumos? Mai ales că era după un meci pierdut la Giurgiu, dar era în dublă manșă și ne-am calificat. Am bătut 3-0 în Armenia. Doar dezamăgit, nimic altceva.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce...
Digi24.ro
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat

(n.r. – Te așteptai să vină?) Vorbise cu Gigi și își dăduse acceptul. Problema s-a pus doar dacă nu ar fi fost de acord Dani să plece și atunci a explicat Gigi ce trebuie să facă pentru a pleca. A zis că vorbește, că nu știu ce. În fine… Aici măcar Bogdan Andone nu s-a autopropus. Gigi l-a căutat. Au fost situații în care noi trebuia să aducem antrenor, nu voi da nume, dar un antrenor autopropus la Gigi. Au bătut palma.

ADVERTISEMENT
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care...
Digisport.ro
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte

Trebuia să obținem OK-ul cuiva, el știind sigur că acea persoană nu îi va da OK-ul. Culmea, acea persoană i-a dat OK-ul, dar s-a gândit mai bine și a spus că nu vine. După ce singur s-a propus. Dar cariera ulterioară a dovedit că era un antrenor cu ceva calități, dar ca om… Că acum nu antrenează nicăieri”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone e antrenor la FC Argeș din vara lui 2024 și a reușit promovarea în SuperLiga. În anul imediat următor, piteștenii au reușit o performanță și mai mare, calificarea în play-off. Contractul lui Bogdan Andone cu FC Argeș e scadent la finalul acestui sezon, dar nu duce lipsă de oferte, chiar și din străinătate.

TOATE CULISELE numirii lui Marius Baciu antrenor la FCSB! DEZVALUIRILE lui MM Stoica

Freiburg – Aston Villa, live video în finala Europa League. Vezi cine pleacă...
Fanatik
Freiburg – Aston Villa, live video în finala Europa League. Vezi cine pleacă de pe stadionul Beşiktaş Park cu marele trofeu
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar...
Fanatik
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el
Cristi Chivu și-a dat acordul și semnează! Anunțul momentului făcut de Fabrizio Romano
Fanatik
Cristi Chivu și-a dat acordul și semnează! Anunțul momentului făcut de Fabrizio Romano
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O...
iamsport.ro
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O țară groaznică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!