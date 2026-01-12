MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”

ADVERTISEMENT

Inter nu a reușit să se distanțeze la 5 punct de Milan și la 7 de Napoli în fruntea clasamentului din Serie A, scoțând doar o remiză cu trupa lui Conte. Rezultatul, dar mai ales evoluția unor vedete ale lui Cristi Chivu, nu au fost deloc pe placul lui MM Stoica, un cunoscut fan al ”nerazzurrilor”.

MM Stoica, critici dure pentru jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter, după remiza cu Napoli

Inter Milano, condusă de pe bancă de românul Cristian Chivu, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană din Serie A, Napoli. După acest pas greșit, antrenorul român a rămas fără victorie împotriva echipelor mari în acest sezon. De notat că Inter nu le-a bătut nici pe AC Milan (0-1), nici pe Juventus (3-4), și nici pe Napoli (2-2 și 1-3).

În intervenția sa la FANATIK SUPERLIGA de luni, 12 ianuarie, de prim-plan ai Interului. Au intrat sub lupa critică a lui MM Nicolo Barella, o piesă de bază din angrenajul lui Simone Inzaghi în sezoanele trecute, și elvețianul Manuel Akanji, împrumutat pe Giuseppe Meazza de la Manchester City.

„Hai să-ți spun ceva, că acum chiar mă ambalez. (Nicolo) Barella este un jucător excepțional, dar de doi ani jumate, uite-te la cifrele lui. Bă, Barella, anul trecut, a marcat trei goluri. Anul ăsta, unu. Acum, doi ani, cred că două. McTominay, care joacă, practic, pe poziția lui. Are cinci goluri marcate, anul ăsta. Nu știu, 12 sau 13 goluri, anul trecut. Și asta spune multe. Iartă-mă. Băi, ești fotbalist bun. Bă, dar vino și tu și dă ceva…

Nu se poate așa ceva. Nu se poate Inter să trăiască prin Dimarco. Să marcheze Dimarco din fundaș stânga goluri și să nu marcheze Barella. Bă, totuși, ești fotbalist de echipă națională. Joci în Seria A, nu ai voie să faci așa ceva…. Nu poți să marchezi trei goluri pe an sau două goluri pe an.

Iar ce a făcut Akanji aseară… Iartă-mă. Nu se poate așa ceva. N-ai cum. A nivelul ăsta, acum, dacă știi că mă gândeam… Bă, dar totuși Akanji mi se părea foarte bun jucător. Cum să-l lase City să plece împrumut un an de zile? Acum se elucidează multe mistere”, a punctat MM.

MM Stoica îi ia apărarea lui Chivu: ”Ce să facă Cristi?”

Mihai Stoica nu are ce să îi reproșeze lui . Oficialul de la FCSB pune lipsa de substanță în jocul echipei și pe seama absențelor din unele compartimente cheie.

„Eu mă uit la jucători. (n.r. întrebarea moderatorului Horia Ivanovici: e și vina lui Chivu că s-a terminat egalitate?) Niciodată! Inter e o echipă extrem de puternică în benzi, cu Dimarco și cu Dumfries. Dumfries nu este. Nu este nici măcar back-up-ul lui Dumfries (n.r. Darmian). Și acum ajungi să joci cu Luis Henrique.

Darmian, defensiv, e bombă. Măcar atâta lucru să fi avut. Îl ai pe Luis Henrique, ce să faci? Te poți apăra cu el? Nu poți să trăiești doar prin Dimarco, Lautaro și Thuram”, a mai adăugat MM Stoica.