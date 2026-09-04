ADVERTISEMENT

„Telenovela” transferului lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB s-a încheiat, iar atacantul internațional român a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali. După ce a fost prezentat oficial, Mihai Stoica (61 de ani) a explicat cum a decurs prima întâlnire cu noua achiziție a clubului roș-albastru.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Mihai Stoica și Denis Drăguș. Conducătorul FCSB și-a schimbat total părerea

Denis Drăguș a ajuns în sfârșit la FCSB și . Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a povestit cum a fost prima interacțiune cu atacantul internațional român. El a explicat că a rămas profund impresionat și că și-a schimbat total părerea în doar câteva minute.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, după ce a schimbat câteva vorbe cu Drăguș, MM a explicat că a început „Eu eram cu Denis, avocatul și impresarul lui. Începuseră să vină băieții la masă. Era ușa deschisă, iar toți fotbaliștii care îl cunoșteau pe Drăguș, în momentul în care-l vedeau, se înseninau la față și îl luau în brațe. Când te comporți așa cu un om este clar că ții la el și că îți place de el.

Acum, eu i-am spus: ‘Eu nu l-am întrebat nici pe Tănase de tine, nici pe Coman, eu l-am întrebat pe Ștefan Târnovanu, că e neturu, și mi-a zis că ești pâinea lui Dumnezeu’. El este foarte dulce, deși pare foarte arogant. Să stăpânești atât de bine limbile străine și să vorbești niște chestii cu substanță, legat de modul în care se hrănește, de fasting, de chestii de genul ăsta… Vezi? Judeci omul fără să-l cunoști, asta este o mare problemă a noastră. Mie acum îmi era jenă că la un moment dat am zis cum e posibil să joci la națională cu un crac ridicat la șort. Acum i-am zis de faza respectivă și mi-a răspuns ‘Știu, că m-am uitat la emisiune, dar am văzut că nu spuneați cu răutate’. M-a înmuiat pe loc”, a declarat Mihai Stoica la

ADVERTISEMENT

Care a fost principalul motiv pentru care Denis Drăguș a ales-o pe FCSB

Pe lângă salariul uriaș pe care Gigi Becali i l-a oferit la FCSB, să aleagă această variantă chiar de fetița lui. Internaționalul român a recunoscut că s-a emoționat atunci când fiica sa i-a transmis că ar fi cel mai tare lucru din viața ei ca el să vină acasă și să fie aproape de ea.

ADVERTISEMENT

„Mă simt emoționat pentru că joc acasă, o să joc în fața atâtor suporteri și o să joc pentru cea mai iubită echipă din România. Mă bucur și abia aștept să începem! (n.r. – Ce anume te-a convins să alegi FCSB și ce a cântărit cel mai mult în decizia ta?) Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei și nu cred că mai era ceva de adăugat”, a declarat Denis Drăguș, pe Facebook-ul FCSB.