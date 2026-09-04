Sport

Prima interacțiune a lui MM Stoica cu Denis Drăguș după transferul la FCSB: „Mi-a fost jenă! L-am judecat fără să-l cunosc, dar m-a înmuiat pe loc”

Mihai Stoica a povestit cum a decurs prima interacțiune cu Denis Drăguș după ce atacantul român s-a transferat la FCSB. Ce l-a făcut pe managerul general al roș-albaștrilor să se simtă jenat
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 20:12
Prima interactiune a lui MM Stoica cu Denis Dragus dupa transferul la FCSB Mia fost jena Lam judecat fara sal cunosc dar ma inmuiat pe loc
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica și-a schimbat imediat părere despre Denis Drăguș. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

„Telenovela” transferului lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB s-a încheiat, iar atacantul internațional român a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali. După ce a fost prezentat oficial, Mihai Stoica (61 de ani) a explicat cum a decurs prima întâlnire cu noua achiziție a clubului roș-albastru.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Mihai Stoica și Denis Drăguș. Conducătorul FCSB și-a schimbat total părerea

Denis Drăguș a ajuns în sfârșit la FCSB și va evolua cu numărul „10” pe spate. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a povestit cum a fost prima interacțiune cu atacantul internațional român. El a explicat că a rămas profund impresionat și că și-a schimbat total părerea în doar câteva minute.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, după ce a schimbat câteva vorbe cu Drăguș, MM a explicat că a început să se simtă jenat de lucrurile negative pe care le-a spus în trecut despre el: „Eu eram cu Denis, avocatul și impresarul lui. Începuseră să vină băieții la masă. Era ușa deschisă, iar toți fotbaliștii care îl cunoșteau pe Drăguș, în momentul în care-l vedeau, se înseninau la față și îl luau în brațe. Când te comporți așa cu un om este clar că ții la el și că îți place de el. 

Acum, eu i-am spus: ‘Eu nu l-am întrebat nici pe Tănase de tine, nici pe Coman, eu l-am întrebat pe Ștefan Târnovanu, că e neturu, și mi-a zis că ești pâinea lui Dumnezeu’. El este foarte dulce, deși pare foarte arogant. Să stăpânești atât de bine limbile străine și să vorbești niște chestii cu substanță, legat de modul în care se hrănește, de fasting, de chestii de genul ăsta… Vezi? Judeci omul fără să-l cunoști, asta este o mare problemă a noastră. Mie acum îmi era jenă că la un moment dat am zis cum e posibil să joci la națională cu un crac ridicat la șort. Acum i-am zis de faza respectivă și mi-a răspuns ‘Știu, că m-am uitat la emisiune, dar am văzut că nu spuneați cu răutate’. M-a înmuiat pe loc”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin:...
Digi24.ro
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

Care a fost principalul motiv pentru care Denis Drăguș a ales-o pe FCSB

Pe lângă salariul uriaș pe care Gigi Becali i l-a oferit la FCSB, Denis Drăguș a mai fost împins de la spate să aleagă această variantă chiar de fetița lui. Internaționalul român a recunoscut că s-a emoționat atunci când fiica sa i-a transmis că ar fi cel mai tare lucru din viața ei ca el să vină acasă și să fie aproape de ea.

ADVERTISEMENT
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face...
Digisport.ro
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”

„Mă simt emoționat pentru că joc acasă, o să joc în fața atâtor suporteri și o să joc pentru cea mai iubită echipă din România. Mă bucur și abia aștept să începem! (n.r. – Ce anume te-a convins să alegi FCSB și ce a cântărit cel mai mult în decizia ta?) Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei și nu cred că mai era ceva de adăugat”, a declarat Denis Drăguș, pe Facebook-ul FCSB.

ADVERTISEMENT
CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa, start în EHF Champions League! Ce şanse are...
Fanatik
CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa, start în EHF Champions League! Ce şanse are o echipă românească să revină în Final Four
Sorana Cîrstea scrie istorie la US Open! Atinge cea mai bună clasare din...
Fanatik
Sorana Cîrstea scrie istorie la US Open! Atinge cea mai bună clasare din carieră în anul retragerii
Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în optimile US...
Fanatik
Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în optimile US Open 2026
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în...
iamsport.ro
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în instanță: 'Somn să nu aveți!'
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de...
gsp.ro
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a...
Antena3 CNN
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
Digisport.ro
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
Wizz Air lansează noi curse din România
Clever Media
Wizz Air lansează noi curse din România
Ioan Andone, impresionat: „Jucător excepțional. Dă minim 25 de goluri”
gsp.ro
Ioan Andone, impresionat: „Jucător excepțional. Dă minim 25 de goluri”
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi...
zf.ro
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!