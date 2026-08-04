Sport

MM Stoica, mesaj pentru Prunea și alți contestatari: „Mi-e greu să dau replică unor oameni care scurmă. Ar fi ca un concediu la groapa de gunoi de la Glina”. Exclusiv

În urma rezultatelor modeste ale celor de la FCSB în Europa, Meme Stoica a devenit o țintă a criticilor. Oficialul roș-albaștrilor a oferit o replică unor astfel de voci, în speță fostului mare portar Florin Prunea.
Adrian Baciu
04.08.2026 | 17:30
MM Stoica mesaj pentru Prunea si alti contestatari Mie greu sa dau replica unor oameni care scurma Ar fi ca un concediu la groapa de gunoi de la Glina Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica - Florin Prunea. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a început bine sezonul intern de SuperLiga, fiind pe locul 1 după 3 etape disputate cu 7 puncte, la egalitate cu rivala din Capitală, Rapid. În Europa însă, roș-albaștri s-au făcut de râs contra unei echipe total necunoscute: FK Auda. După acel 3-7 la general cu letonii, Meme Stoica a fost luat la țintă de unele voci din lumea fotbalului. Fostul mare internațional, Florin Prunea, l-a pus la zid pe oficialul de la FCSB, spunând că toată vina este a sa.

MM Stoica, răspuns dur pentru contestatari după ultimele atacuri. Ce mesaj a avut pentru Florin Prunea

Imediat după ce FCSB s-a întors din Letonia cu o umilință greu de egalat prea curând, Mihai Stoica (61 de ani) a fost ținta preferată a celor care au căutat un vinovat principal pentru eliminarea prematură din Conference League. Una dintre vocile de seamă care l-au atacat pe Meme este cea a lui Florin Prunea (57 de ani). Fostul mare portar din „Generația de Aur” a lansat acuzații dure după eliminarea FCSB-ului din cupele europene. În opinia acestuia, Stoica este vinovat de ceea ce se întâmplă în prezent la clubul roș-albastru.

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În cea mai recentă ediție a emisiunii „MM la FANATIK”, oficialul celor de la FCSB a comentat aceste atacuri venite în mod repetat. Meme a ținut să îi amintească lui Prunea și contestatarilor săi faptul că, în calitate de conducător, a adunat 8 calificări în primăvara europeană și aproape 200 de meciuri în competițiile continentale. Datorită acestor performanțe, Meme spune că „nu îi vede” pe cei care vorbesc astfel despre el.

Eu am 8 calificări în primăvara europeană. Am 190 de meciuri în cupele europene în calitate de conducător. Dar, mai important decât astea, sunt cele 8 calificări. Nicio echipă de fotbal din România nu are 8 calificări în primăvara europeană. Dar eu am, pentru că am cele 7 cu Steaua / FCSB, vorbesc de noile formate, când e foarte greu să ajungi în primăvară, nu joci două meciuri să ajungi în primăvară. (…) Mai am și cu Urziceni. De la înălțimea rezultatelor pe care le-au făcut echipele la care am activat și unde am avut o influență foarte mare, nu îi văd pe unii care vorbesc în halul în care vorbesc. Nu îi văd. Mă tot uit, dar nu îi văd”, spune Stoica.

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De ce nu îi dă Mihai Stoica o replică directă lui Prunea: „E ca și cum mi-aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina”

Mihai Stoica a continuat în aceeași notă și a spus că nu îi dă o replică lui Florin Prunea și vocilor critice care „scurmă” pentru că „m-aș simți ca și cum mi-aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina”. „(…) N-am cum să dau replică cuiva, că de auzit oricum nu sunt atent și n-aud, dar nu îi văd. E foarte complicat să dau replică unor oameni care n-au făcut nimic și care scurmă și ei. Știți cum m-aș simți, că tot vorbeam de concedii? M-aș simți, dând o replică acestor indivizi, ca și cum mi-aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina. Și nu vreau. Mie îmi place să merg în alte părți”, mai adaugă Meme.

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Ce a spus Florin Prunea despre Mihai Stoica

În urmă cu mai puțin de o săptămână, imediat după încheierea meciului Auda – FCSB (4-1), manșa retur din turul 2 preliminar al Conference League, Florin Prunea l-a luat la țintă pe Mihai Stoica. Fostul internațional a afirmat că patronul Gigi Becali a fost „mințit” de Mihai Stoica și Marius Baciu în privința modului în care echipa s-a prezentat în cantonamentul de vară.

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„De astă vară, îl vedeam pe Gigi Becali la televizor: ‘Domne, mi-a spus MM, ăla e cel mai bun, că ăla e fantastic’. Bă, l-au făcut și l-au mințit pe Gigi, știi cum l-au împachetat din astă vară până acum? Este inadmisibil ca în luna august să te prezinți de o astfel de manieră. Ce au făcut băieții ăștia, mă? Ce au transferat?

E momentul să se ia niște măsuri acolo. Trebuie adus un antrenor, e un moment zero. Nu poți să iei 7 goluri de la o echipă… E o debandadă. Ăstora nu le e mintea la fotbal. Ție ți se pare că ăstora le e mintea la fotbal? E o echipă depășită, nu are ce să facă într-o asemenea competiție. Nu pot să stea în picioare”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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