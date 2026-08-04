MM Stoica, mesaj pentru Prunea și alți contestatari: „Mi-e greu să dau replică unor oameni care scurmă. Ar fi ca un concediu la groapa de gunoi de la Glina”. Exclusiv

FCSB a început bine sezonul intern de SuperLiga, fiind pe locul 1 după 3 etape disputate cu 7 puncte, la egalitate cu rivala din Capitală, Rapid. În Europa însă, roș-albaștri s-au făcut de râs contra unei echipe total necunoscute: FK Auda. După acel 3-7 la general cu letonii, Meme Stoica a fost luat la țintă de unele voci din lumea fotbalului. Fostul mare internațional, Florin Prunea, l-a pus la zid pe oficialul de la FCSB, spunând că toată vina este a sa.
Imediat după ce FCSB s-a întors din Letonia cu o umilință greu de egalat prea curând, Mihai Stoica (61 de ani) a fost ținta preferată a celor care au căutat un vinovat principal pentru eliminarea prematură din Conference League. Una dintre vocile de seamă care l-au atacat pe Meme este cea a lui Florin Prunea (57 de ani). Fostul mare portar din „Generația de Aur” a lansat acuzații dure după eliminarea FCSB-ului din cupele europene. În opinia acestuia, Stoica este vinovat de ceea ce se întâmplă în prezent la clubul roș-albastru.
În cea mai recentă ediție a emisiunii „MM la FANATIK”, oficialul celor de la FCSB a comentat aceste atacuri venite în mod repetat. Meme a ținut să îi amintească lui Prunea și contestatarilor săi faptul că, în calitate de conducător, a adunat 8 calificări în primăvara europeană și aproape 200 de meciuri în competițiile continentale. Datorită acestor performanțe, Meme spune că „nu îi vede” pe cei care vorbesc astfel despre el.
„Eu am 8 calificări în primăvara europeană. Am 190 de meciuri în cupele europene în calitate de conducător. Dar, mai important decât astea, sunt cele 8 calificări. Nicio echipă de fotbal din România nu are 8 calificări în primăvara europeană. Dar eu am, pentru că am cele 7 cu Steaua / FCSB, vorbesc de noile formate, când e foarte greu să ajungi în primăvară, nu joci două meciuri să ajungi în primăvară. (…) Mai am și cu Urziceni. De la înălțimea rezultatelor pe care le-au făcut echipele la care am activat și unde am avut o influență foarte mare, nu îi văd pe unii care vorbesc în halul în care vorbesc. Nu îi văd. Mă tot uit, dar nu îi văd”, spune Stoica.
Mihai Stoica a continuat în aceeași notă și a spus că nu îi dă o replică lui Florin Prunea și vocilor critice care „scurmă” pentru că „m-aș simți ca și cum mi-aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina”. „(…) N-am cum să dau replică cuiva, că de auzit oricum nu sunt atent și n-aud, dar nu îi văd. E foarte complicat să dau replică unor oameni care n-au făcut nimic și care scurmă și ei. Știți cum m-aș simți, că tot vorbeam de concedii? M-aș simți, dând o replică acestor indivizi, ca și cum mi-aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina. Și nu vreau. Mie îmi place să merg în alte părți”, mai adaugă Meme.
În urmă cu mai puțin de o săptămână, imediat după încheierea meciului Auda – FCSB (4-1), manșa retur din turul 2 preliminar al Conference League, Florin Prunea l-a luat la țintă pe Mihai Stoica. Fostul internațional a afirmat că patronul Gigi Becali a fost „mințit” de Mihai Stoica și Marius Baciu în privința modului în care echipa s-a prezentat în cantonamentul de vară.
„De astă vară, îl vedeam pe Gigi Becali la televizor: ‘Domne, mi-a spus MM, ăla e cel mai bun, că ăla e fantastic’. Bă, l-au făcut și l-au mințit pe Gigi, știi cum l-au împachetat din astă vară până acum? Este inadmisibil ca în luna august să te prezinți de o astfel de manieră. Ce au făcut băieții ăștia, mă? Ce au transferat?
E momentul să se ia niște măsuri acolo. Trebuie adus un antrenor, e un moment zero. Nu poți să iei 7 goluri de la o echipă… E o debandadă. Ăstora nu le e mintea la fotbal. Ție ți se pare că ăstora le e mintea la fotbal? E o echipă depășită, nu are ce să facă într-o asemenea competiție. Nu pot să stea în picioare”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.