Zero dubii! Titularul de la FCSB pleacă la finalul sezonului: „Hotărârea era luată deja”. „Jucătorul de pe altă planetă” rămâne

Oficialul campioanei României spune că Mihai Popescu, jucător accidentat grav la națională, nu va mai continua la FCSB și din vară.

ADVERTISEMENT

MM Stoica confirmă plecarea lui Mihai Popescu de la FCSB

Fundașul central a avut parte de un ghinion teribil în meciul României cu Austria, când s-a accidentat după o alunecare făcută în tușă. Fotbalistul are șanse mici de a mai evolua în acest sezon și cel mai probabil aventura sa la FCSB s-a terminat și nu va mai îmbrăca tricoul formației bucureștene. De altfel, chiar Gigi Becali a declarat că nu-i va mai prelungi contractul, iar acum Mihai Stoica a confirmat că totul era deja discutat de dinainte de apariția problemelor medicale.

„Gigi Becali nu ar fi trebuit să răspundă la întrebarea asta. El a avut 1 an plus 1 an. Termină la finalul sezonului. Hotărârea era luată deja, înainte de accidentare. Noi nu am luat în vară jucători care să se impună. Trebuie să schimbi câte ceva. Asta e realitatea și trebuie să o facem în fiecare compartiment. Să ne gândim la un singur lucru. Politic ar fi trebuit să-l scoată din echipă pe Cisotti sau pe Miculescu.

ADVERTISEMENT

E aglomerație mare. Acum arată extraordinar de bine în antrenamente Tavi Popescu, la fel și Thiam. Jucăm la 3 zile, e clar că trebuie să și schimbi. El își va lua banii până la final de contract, recuperarea o să o facă la noi. Dar nu mai puteai să prelungești. E un jucător foarte iubit în vestiar, și-a făcut treaba. Normal că îți e milă de jucător când e accidentat. De piatră dacă ești și tot te afectează”, a spus MM Stoica la .

Juri Cisotti continuă la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul în direct la TV

Fotbalistul pe care , va continua la FCSB și își va prelungi contractul. MM Stoica a confirmat că Juri Cisotti este dorit în continuare la gruparea bucureșteană și în curând va primi o propunere de a-și extinde înțelegerea.

ADVERTISEMENT

„Lui Cisotti sigur i se va propune prelungirea. Mai are contract, dar i se va propune, Gigi nu lasă niciodată jucători importanţi în ultimul an”, a mai spus MM Stoica.

ADVERTISEMENT

Cine îl va înlocui pe Mihai Popescu în primul 11 al FCSB

din punct de vedere al lotului, iar trupa bucureșteană trebuie să apeleze la soluții noi, în special în zona defensivă. tânărul jucător luat de la Farul în iarna trecută.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a declarat Gigi Becali.