MM Stoica, nemulțumit de situația stadioanelor din București: ”Suntem goniți de pe Arena Națională”

Vicecampioana României este nevoită să-și caute o altă ”casă”, deoarece Arena Națională va fi în luna octombrie gazda din acest an.

Echipa patronată de Gigi Becali și-ar dori să joace meciurile de pe teren propriu pe , dar acest lucru naște un scandal uriaș.

Stadioanele din București, o problemă uriașă pentru MM Stoica

”Sper să nu mai fim alungați din orașul pe care-l reprezentăm. Dacă tot sunt stadioane, care trebuie întreținute, ar trebui să ne lase să plătim sumele foarte mari ca să jucăm pe ele. Chiar dacă e Arena Națională, Ghencea sau Arcul de Triumf…

Să ne lasă să jucăm în București, nu să mergem la Giurgiu, unde nisipul ne-a marcat un gol care, probabil, ne-a costat titlul. Arena Națională ne găzduiește cât timp nu o să fie turneul de DOTA 2.

Eu am crezut că la jocurile video stai în fața calculatorului și te joci cu un joystick. Am înțeles că e chiar sport. Înainte eram goniți că jucau mii de copii pe cel mai mare stadion, făcut cu zeci de milioane, acum vom fi goniți pentru că se joacă DOTA 2”, a declarat MM Stoica despre situația stadioanelor din București.

Va juca FCSB în Ghencea?

Managerul general al FCSB a anunțat că se va face o cerere și ca echipa să evolueze pe noul stadion din Ghencea, în ciuda faptului că CSA Steaua se opune acestui lucru: ”Am făcut cerere să jucăm pe Arcul de Triumf și așteptăm răspuns. Nu am făcut pentru Ghencea, dar probabil că vom face.

Nu are niciun sens să ne certăm cu cineva. Dacă oamenii vor să facă bani cu stadionul, nu doar să fie gaură în buget ca echipa de fotbal… Echipa la care am activat a făcut performanță acolo. Noi am numit stadionul din Ghencea ‘Templul fotbalului românesc’.

Chipirliu a intrat în istorie pentru că e primul care a marcat pe noul stadion. Este jenant și strigător la cer să mergem în continuare cu acest nonsens! Armata ar trebui să se ocupe de altceva”.

MM Stoica, ”înțepături” la adresa lui Talpan

”Dacă cineva își permite să facă un stadion din banii noștri, iar stadionul să intre în paragină pentru că refuză ca cineva să plătească o sumă consistentă pentru a-l folosi, atunci acea persoană trebuie să răspundă în fața celor abilitați să pună întrebări.

Vrem să jucăm în București. Aici avem sediul, nu cum zicea nea Talpan, că suntem din Berceni. Există cartierul Berceni în București. Personal, eu îmi doresc să jucăm la Arcul de Triumf.

Sunt foarte mari probleme cu accesul fanilor. Nu știm ce va fi pe viitor. Dacă vin 2.000 de fani pe 55.000 de locuri se vede urât. Dacă vin pe 8.000 de locuri, parcă e altceva”, a încheiat Mihai Stoica.