MM Stoica nu a fost impresionat de “dubla” reușită de Politic în meciul cu Csikszereda. ”Nu e în top 3 de la Dinamo pentru mine”

. Extrema stângă a înscris o dublă în poarta celor de la Csikszereda pe Național Arena.

MM Stoica: ”La noi nu ar fi interes pentru Politic”

Politic a fost unul dintre cei mai buni jucători din lotul „câinilor” în acest sezon. Fostul jucător de la Bolton, Cremonese și Port Vale a punctat de 8 ori și a oferit 2 pase decisive în campionat, iar acum a avut o contribuție importantă în meciul de luni seară împotriva echipei din Miercurea Ciuc.

MM Stoica nu a fost însă impresionat de jocul lui Denis Politic. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a lăudat execuțiile dinamovistului de la goluri, însă consideră că adversarul „câinilor” a fost unul prea modest pentru a scoate în evidență evoluția fotbalistului.

„Se vorbeşte cam mult despre un jucător care a avut o evoluţie împotriva unei echipe modeste din liga a 2-a. A dat două goluri, iar golul al doilea o capodoperă, dar contează şi cu cine joci. Aş putea să vorbesc de mai mulţi jucători de la Dinamo, nu doar de Politic. Politic nu e în top 3 de la Dinamo pentru mine.

Mi-a plăcut mai mult Abdallah. De asemenea, mi-au plăcut foarte mult Pavičić şi Gnahoré. Milanov mi s-a părut un jucător interesant. M-au surprins realizările lui Gregorio. Mi-a plăcut şi Golubović. La noi nu ar fi interes pentru Politic. Nici la Rapid nu cred că este. Nici la CFR Cluj”, a explicat MM Stoica, conform .

Andrei Nicolescu a lămurit situația lui Denis Politic

„Câinii” speră ca Politic să rămână la echipă și din sezonul viitor. Acesta a precizat că este dispus să îi ofere o mărire salarială atacantului pentru a-l păstra și din sezonul viitor.

„Nu este iminentă plecarea lui Politic. Este un subiect fierbinte pe care toată lumea îl discută. A plecat de la ideea că toată lumea credea că se destramă această echipă şi atunci au apărut speculaţii. Pe clauza care se activează acum, mai are contract, este ok. 100% mai are cel puţin un an. La cum îl vedem noi, o să fie o piesă foarte importantă pentru anul viitor.

O să ne aşezăm la masa negocierilor. Să îi dăm un salariu mai bun. Dennis Politic va rămâne şi anul viitor la Dinamo. Avem destui jucători la final de contract, între opt şi zece”, a precizat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo va juca meciul decisiv pentru salvarea de la retrogradare luni, pe 27 mai, de la ora 20, pe stadionul celor de la Csikszereda. „Câinii” pleacă cu un avans important de două goluri, însă meciul va fi unul extrem de tensionat, având în vedere miza uriașă.