MM Stoica nu crede în Bayern Munchen nici după victoria cu Barcelona: „Nu au șanse la câștigarea trofeului!”

Managerul vicecampioanei României consideră că Bayern Munchen nu mai are forța pe care o arăta în alte sezoane, chiar dacă s-au descurcat împotriva catalanilor.

MM Stoica nu crede în Bayern Munchen nici după victoria cu Barcelona

partida dintre Bayern Munchen și Barcelona, scor 2-0, însă nu i-a plăcut ce a văzut la bavarezi, chiar dacă aceștia au înscris de două ori.

Mai mult decât atât, MM Stoica nu crede că Bayern Munchen are șanse la trofeul Champions League, plecarea lui Robert Lewandowski fiind un argument în plus pentru ipoteza managerului FCSB-ului.

„Bayern nu îmi place. Îl aveau pe Robert Lewandowski anut trecut, acum nu îl mai au nici pe el. Nu pare să se înscrie cu şanse reale la câştigarea trofeului”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Xavi, supărat după înfrângerea Barcelonei cu Bayern

La finalul meciului dintre , Xavi, antrenorul catalanilor, a recunoscut că este supărat din cauza oportunităților bune pe care elevii săi le-au ratat împotriva bavarezilor și speră ca de la următoarele meciuri, aceștia să se descurce mult mai bine la faza de finalizare:

„Am avut șase sau șapte ocazii clare de gol. Noi am iertat și ei nu iartă, asta e diferența. Am jucat foarte bine și, dacă am fi am marcat, am fi am văzut un alt meci, dar așa este Liga Campionilor, e vorba de concurență.

Am avut o eroare de marcaj la primul gol. Avem șanse în continuare, dar este un pas înapoi, am vrut să câștigăm aici”.

„Trebuie să învățăm din greseli. Nu vorbesc niciodată de arbitraj, cred că am jucat foarte bine. Întotdeauna jucăm pentru a obține victoria, nu egalul”, a mai spus Xavi.

Golurile lui Bayern Munchen au fost reușite de către Lucas Hernandez și Leroy Sane, ambele fiind semnate în a doua repriză a confruntării.