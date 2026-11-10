MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună!

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Mihai Stoica a avut un discurs destul de dur la adresa lui Costin Curelea, când din trei meciuri l-a introdus pe Ricardo Pădurariu abia în ultimul joc, în minutul 83, și pe o altă poziție decât cea de fundaș stânga. Acum, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB va trebui să lucreze chiar cu omul pe care l-a ironizat.

Costin Curelea, noul antrenor secund de la FCSB

Costin Curelea nu a stat mult fără angajament după ce Federația Română de Fotbal a renunțat la serviciile sale de selecționer la U21. Joi, 10 noiembrie, Gigi Becali a anunțat că fostul fotbalist de la Sportul Studențesc și FC U Craiova Acesta a venit la gruparea roș-albastră la , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate: „ „L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund!”, a declarat Gigi Becali la

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Costin Curelea a condus naționala României U21 din iulie 2025 până în octombrie 2026, timp în care a ratat calificarea la EURO 2027. În 11 meciuri a obținut 5 victorii, o remiză si 5 înfrângeri. Cel mai dureros eșec a fost cu Spania, 1-7, chiar în ultima partidă.

Costin Curelea, ironizat de Mihai Stoica

De-a lungul timpului, oficialul de la FCSB s-a declarat mulțumit că Gigi Becali îi oferă libertatea de a-și alege staff-ul tehnic cu care este nevoit să lucreze. Doar că, între MM și noul secund au existat unele tensiuni fix în urmă cu o lună.

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Mai exact, la naționala U21, dacă pe poziția sa mai chemase deja doi fotbaliști și nu avea de gând să apeleze la serviciile sale. Mai mult, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că fostului selecționer i s-a sugerat să-l lase pe fundașul stânga de 19 ani să se pregătească împreună cu ai săi colegi de la echipa de club, dar nu a vrut să audă de această propunere.

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„Ricardo Pădurariu a intrat 0 secunde în primul meci, 0 secunde în al doilea și a intrat în minutul 83 cu Spania. Rici este născut 2007, iar jucătorii de pe poziția lui, Ciubotaru și Șuteu, sunt născuți în 2004. Sunt mulți antrenori care consideră că este importantă experiența. Acest Costin Curelea a venit la noi în bază să vadă antrenamentul, iar Alin Stoica i-a spus să-l lase să se antreneze cu noi pe Pădurariu, din moment ce-i ia pe Ciubotaru și Șuteu. Trei săptămâni pentru Rici cu noi erau aur. A zis că vrea să se acomodeze cu atmosfera. Tu poate peste 3 săptămâni pleci, cu ce atmosferă să se acomodeze?

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Eu nu judec, dar îmi vărs amarul. Este ok să meargă la echipa națională, indiferent cât joacă. Astea sunt deciziile selecționerului. Băi, dacă ai doi pe poziția lui… la meciul cu Spania l-a băgat mijlocaș. Stoian abia venise, iar pe Pădurariu n-a vrut să-l lase acasă. Bănuiesc că știa că nu vrea să conteze pe el. Nu știu ce ar mai trebui să facă. Dacă dădea gol la faza aia în care a traversat tot terenul, era golul anului. La 2007, la echipa națională, el în ultima perioadă nici măcar nu a fost convocat. Jucau Techereș, iar rezervă era Senciuc, fotbalist de picior drept pe postul de fundaș stânga”, a mai declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.