MM Stoica, opinie contra curentului în scandalul Manchester City: „Nu înțeleg chestia asta cu fair-play-ul financiar! Ai bani, bagă-i în fotbal!”

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Mihai Stoica (61 de ani) și-a expus opinia despre scandalul momentului din fotbalul internațional. Manchester City a încălcat regulile privind fair-play-ul financiar, iar britanicii au anunțat că viitorul „cetățenilor” este aproape unul sigur: retrogradarea. Conducătorul celor de la FCSB crede că echipa antrenată de Enzo Maresca va primi o depunctare drastică, însă recunoaște că nu înțelege de ce trebuie să existe astfel de reguli.

Cum a comentat Mihai Stoica scandalul de la Manchester City

Manchester City, unul dintre cele mai importante cluburi ale lumii din ultimul deceniu, a fost găsit vinovat pentru încălcarea regulilor ce țin de fair-play-ul financiar, și vor fi blocați în ligile inferioare pentru încă două sezoane.

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La emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a explicat că și el crede că Manchester City nu mai are scăpare, însă a dezvăluit că nu este neapărat de acord cu această decizie: „Sunt atât de multe păreri… dar eu nu înțeleg chestia asta. Cei care au bani, să bage bani în fotbal. Nu contează de unde provin. Este o legislație care trebuie respectată și, bineînțeles, dacă au încălcat-o de atâtea ori trebuie să plătească. Everton și Nottingham Forest au plătit, au fost depunctate, nu a fost vorba de amendă. Aici, dacă e vorba de amendă, ei se joacă cu banii, dar cred că va fi o depunctare zdravănă. (n.r. – crezi că-i retrogradează?) Da, cred că da.

Englezii nu prea țin cont că familia regală din Qatar oprește investițiile din Marea Britanie. Eu cred că statul este atât de puternic acolo încât astea nu contează, dar rămâne de văzut. Să presupunem că englezii nu vor lua măsuri drastice pentru a nu se opri aceste investiții, atunci pata este pe Marea Britanie”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”.

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Conducătorul FCSB a comentat și „amenda” primită de miliardarul Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este primul fotbalist ce a devenit miliardar prin banii câștigați din sport și sponsorizările obținute de-a lungul carierei. Ajuns la aproape 42 de ani, CR7 se apropie vertiginos de retragere, însă ultimul scandal de la echipa națională nu îi face deloc cinste carierei sale magistrale. După ce a părăsit cantonamentul Portugaliei în urma neînțelegerilor cu Jorge Jesus, selecționerul naționalei, starul lusitan și-a aflat pedeapsa: care nu îi va afecta în niciun fel o eventuală convocare pentru următoarea acțiune.

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„Cristiano Ronaldo cred că plânge și acum după 255 de euro amendă. (n.r. – crezi că mai are bani de întreținere?) Cred că da… dacă nu, se împrumută! (n.r. – râde). Este Cristiano. Este asset-ul lor numărul unu (n.r. – atuul lor). Cristiano rămâne Cristiano. Cifrele pe care le-a realizat, indiferent unde joacă acum, rămân în istorie”, a mai explicat Mihai Stoica.

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