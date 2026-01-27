MM Stoica anunță unde a greșit cu jucătorii FCSB: ”Nu am reușit să rezolv asta”

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” au pierdut categoric derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4, iar calificarea în play-off-ul SuperLigii este tot mai departe. MM Stoica a vorbit despre problemele de la echipă și și-a reproșat un singur lucru.

MM Stoica, analiză la rece după FCSB – CFR Cluj 1-4

După , președintele Consiliului de Administrație al FCSB a recunoscut că e greu să obții victoria atâta timp cât nu joci la același nivel pe tot parcursul partidei.

”Acum sinusoida asta durează. Dăm impresia că revenim, după ne ducem iar în jos. Suntem cel mai bun exemplu pentru Legile lui Murphy. Ce începe bine se termină prost. Ce începe prost se termină și mai prost. Noi le-am luat invers, la Zagreb și acum.

Dacă joci doar bucăți de meciuri, e greu să câștigi. Noi am jucat până în minutul 40. CFR a avut doar o ocazie până atunci. Părea că va fi galop de sănătate. Dar când ratezi asemenea ocazii… Iar acum facem niște erori monumentale. Acum avem câte 2-3 grave pe meci”, a declarat Stoica, la .

MM Stoica știe unde a greșit cu jucătorii

Oficialul campioanei României a recunoscut că este vinovat pentru faptul că nu a reușit să se facă înțeles de către jucători deși au existat numeroase discuții și consideră că acest lucru se întâmplă și din cauza diferenței mari de vârstă.

”Suntem vinovați. Și eu sunt vinovat că nu am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta. Probabil diferența de vârstă e mult prea mare și poate d-aia nu mă pot face înțeles. Nici antrenorii, care sunt mai tineri, nu reușesc. Am avut discuții peste discuții.

Eu vorbesc de probleme disciplinare. Tactic nu e treaba mea și erorile jucătorilor. Vorbesc, dar în particular. Dar nu am reușit să rezolv asta. Mă culpabilizez. E clar că sunt vinovat”, a spus el.

L-a contrazis pe Gigi Becali în privința lui Olaru

În ciuda faptului că evoluțiile jucătorilor de la FCSB sunt mult sub așteptări în startul anului 2026, Mihai Stoica nu crede că poate fi învinovățit pentru transferuri și nu a fost de aceeași părere cu Gigi Becali în privința căpitanului Darius Olaru.

”Mai departe nu aș merge atât de multe că am greșit la transferuri. Eu am luat Graovac în vară, care și-a făcut treaba. Iar acum vom vedea dacă am avut dreptate cu Duarte și Arad. E ciudat să tragi concluzii după meciul ăsta și să îl critici pe Duarte.

Gigi l-a criticat pe Olaru, eu am zis că a fost cel mai bun de la noi. Probabil eu sunt subiectiv când vine vorba de Olaru. Mie mi s-a părut că a jucat bine și a fost cel mai bun om al nostru, dar nu e important ce mi se pare mie”, a afirmat Stoica.

Gigi Becali l-a criticat pe Olaru după FCSB – CFR Cluj 1-4

Gigi Becali nu și-a iertat jucătorii după înfrângerea usturătoare cu CFR Cluj. , despre care patronul a precizat că pierde foarte multe mingi.

”Toate mingile lui Olaru rămân la adversar, nu îl scot pentru că zic că aleargă. Dar mingea e la el și după aia imediat la adversar. Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi. Cu Olaru am câștigat mulți bani, mi-e milă de el să zic, dar mai bine să stea pe bară decât să dea toate mingile afară. Ești calculator să dai toate mingile din prima?

Noi trebuia să controlăm jocul, să pasăm, aveam 1-0, de ce să dai pase decisive să dai mingea la adversar? Pentru ce, Olarule? Ai 1-0. Spun asta de 6 luni, nu a înțeles omul, e încăpățânat. Din tot meciul a dat o pasă bună. Dar golul nu a ieșit din pasa lui. În rest toate numai la adversar. Decisiv, la adversar”, a tunat Becali.