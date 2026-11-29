ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Mihai Stoica (61 de ani) și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB. În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul oficial al roș-albaștrilor a lansat câteva săgeți în direcția antrenorului alături de care a avut atâtea succese de-a lungul anilor. Ce a spus MM despre unele decizii tactice ale lui „Reghe” la meciul FCSB – Csikszereda (scor 2-0), disputat sâmbătă, 28 noiembrie, pe Ghencea.

Cât de mare este presiunea pe Laurențiu Reghecampf. Mihai Stoica: „Când în patru meciuri nu marchezi niciun gol…”

FCSB și-a îndeplinit obiectivul în etapa a 17-a din SuperLiga. Pe ger, viscol și zăpadă, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a impus pe Ghencea, scor 2-0, cu cea mai slabă echipă din campionat, Csikszereda Miercurea Ciuc. Meciul a fost rezolvat după primele 45 de minute, prin reușitele lui Dawa (39) și Drăguș (45+2). Roș-albaștrii au urcat două locuri în clasament după acest succes, de pe 9 pe 7. Trei puncte sunt în acest moment între trupa lui Reghe și locul 6, unde se află nou-promovata Corvinul.

ADVERTISEMENT

Acest meci a fost analizat cu mare atenție în emisiunea „MM la FANATIK”. Horia Ivanovici și , au vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat pe Ghencea. Moderatorul emisiunii a punctat presiunea uriașă care atârnă pe umerii lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul care are misiunea dificilă de a readuce pe FCSB în topul fotbalului intern. În replică, MM a punctat că presiunea e normală, în condițiile în care nu marchezi de patru meciuri oficiale. În paralel, fostul președinte al FCSB a scos în evidență și multiplele absențe din echipa roș-albaștrilor.

„(n.r. E o presiune uriașă pe Reghe. Atât de tare s-a bucurat când a marcat Dawa) Când în patru meciuri nu marchezi niciun gol, când îți lipsesc jucători ca Cisotti, care a lipsit în prima repriză, Korenica.. Eu tind să cred că un jucător bun, care ar merita șanse, dar acum e accidentat, e Labonne. Este și el un jucător care poate să te ajute, mai ales pe faza ofensivă, că are picior foarte bun. Apoi mai e Ngezana, poate chiar Mihai Popescu”, notează Stoica.

ADVERTISEMENT

MM Stoica îl înțeapă pe Laurențiu Reghecampf. Ce a remarcat în partida FCSB – Csikszereda

Referindu-se strict la modul în care , MM l-a înțepat puțin pe antrenorul FCSB din cauza modului în care l-a folosit pe Joao Paulo (28 de ani). În meciul de pe Ghencea, Reghecampf a ales să îl utilizeze pe David Miculescu pe poziția de vârf împins. În spatele acestuia au apărut Joao Paulo în dreapta, Denis Drăguș în stânga și Alexandru Stoian în poziția de număr 10. În opinia lui Meme, a fost o problemă faptul că Joao Paulo a jucat pe un post care nu îi este familiar. „E complicat să joci cu Joao Paulo în partea dreaptă. El este un optar clar. Joacă la echipa națională fundaș stânga. E o problemă când vrei să-l folosești pe o poziție pe care a jucat acum sporadic și a mai jucat foarte rar la Sheriff. Fotbalul e diferit. Din fundaș stânga, atacant lateral dreapta, mijlocaș central. Vorbim de trei posturi care n-au legătură unul cu celălalt.

ADVERTISEMENT

Ești fundaș stânga, trebuie să joci, să fii foarte atent defensiv, să închizi, în stânga ai tribuna. Joci în partea dreaptă, atacant, trebuie să te gândești cum să ajungi la poartă, cum să joci pentru ceilalți. În partea dreaptă ai tribuna, în stânga tot terenul. Mijlocaș central, unde el face progresie bună cu mingea la picior, unde a dat cel mai bun randament până acum, nu mai este folosit pentru că s-a găsit cuplul ăsta care a funcționat și ieri. Pentru mine au fost cei mai buni jucători ai echipei: Muhar și Radunovic”, adaugă Meme.

ADVERTISEMENT

Meme, despre marea problemă a lui FCSB cu Csikszereda: „Nu a reușit să marcheze din nicio fază dinamică”

Meme Stoica nu a fost prea încântat nici de dispunerea în teren a lui Alexandru Stoian (18 ani). Fostul oficial de la FCSB remarcă faptul că acestuia i se modifică destul de des așezarea în câmp. „(n.r. Stoian cum ți s-a părut?) Stoian a fost activ, mi-a plăcut. Cred că a abuzat puțin, a dat la poartă din toate pozițiile, mai ales de la 2-0. Dar și el ba nouă, ba al doilea atacant, acum mai nou în dreapta. E bine să se obișnuiască din mai multe poziții, pentru că el are calități pentru toate cele patru poziții în sistemul ăsta 4-2-3-1, toate cele patru poziții ofensive. Dar și aici e o chestie de repere”.

FCSB a învins-o pe Csikszereda după două goluri marcate din faze fixe. Dawa a înscris cu capul după o lovitură de colț, apoi Drăguș a marcat după un penalty pe care l-a ratat în primă fază. Mihai Stoica subliniază faptul, marea problemă a celor de la FCSB, a fost că nu au marcat din acțiune. „Până la urmă asta este singura problemă, că FCSB n-a reușit să marcheze din nicio fază dinamică, din nicio acțiune. A marcat două goluri din faze fixe”.

ADVERTISEMENT