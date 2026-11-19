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Fostul oficial al celor de la FCSB, Mihai Stoica, susține că ar trebui redus numărul de echipe din primul eșalon al fotbalului românesc pentru ca numărul de jocuri dintr-o stagiune să scadă considerabil. În momentul actual, SuperLiga are programate 40 de jocuri (30 din sezonul regulat și 10 din play-off), mai multe chiar și decât Premier League (38 de etape).

Mihai Stoica vrea 12 echipe în SuperLiga!

Mihai Stoica este de părere că un nou format al SuperLigii, cu doar 12 echipe, ar dinamiza competiția. În același timp, jucătorii ar fi mai proaspeți pentru că numărul de jocuri ar scădea considerabil. Acesta nu este împotriva sistemului play-off/play-out, dar numărul de partide nu este unul care să se dovedească prielnic.

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a atras atenția și asupra diferențelor tot mai mari dintre formațiile din prima parte a clasamentului și cele aflate în partea inferioară. Chiar dacă unele cluburi au început să investească mai mult în ultimii ani, MM consideră că nivelul competiției este tras în jos de echipele mai slabe.

„Cluburile nu au bani. Competiția este greșită. Nu avem nici infrastructură… Am spus-o de o grămadă de ori. Nu e normal ca noi să avem campionatul cu cele mai multe meciuri din Europa. Mai multe meciuri oficiale decât englezii. Mai multe decât în Serie A. Consider că sunt prea multe echipe în Liga 1. Nici asta nu se poate schimba, pentru că noi am schimbat în rău. Am mărit numărul cu două ca să nu retrogradeze Dinamo. E foarte frumos, dar tot a retrogradat. Nu e normal.

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Cred că un campionat cu 12 echipe ar fi cel mai bun sistem. Cu 33 de meciuri. Sunt suficiente. Foarte ușor de făcut competiția. Sau cu sistem play-off, play-out, cu câte șase echipe și cu trei retrogradate din play-out. Măcar două, cu una la baraj. Ar fi fantastic, o luptă. Noi avem niște echipe slabe. E adevărat că sunt mai multe echipe care au investit în ultimii ani, dar echipele din partea a doua a clasamentului sunt foarte slabe. Se face o prăpastie foarte mare. Nu neapărat precum atunci cu Mediaș și Clinceni, dar pare că sunt echipe care pierd plutonul.”, a declarat Mihai Stoica la .

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Specialiștii, prea scumpi pentru fotbalul românesc?

O altă problemă importantă din fotbalul românesc este lipsa specialiștilor care ar putea contribui la dezvoltarea cluburilor și a academiilor. Întrebat ce a împiedicat aducerea unor astfel de oameni din străinătate, : lipsa banilor. Acesta a oferit și câteva exemple concrete.

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„Ca să aduci un străin, antrenor la academie, nu vin fără 10.000 de euro pe lună. Bucătarii, dacă îi aduci din Franța, ăia buni, trebuie să le dai 10.000. Nu poți să aduci oameni în România dacă nu îi plătești”, a explicat Mihai Stoica la Prima Sport.