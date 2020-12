MM Stoica râde de Massimo Maccarone după ce s-a înscris în DDB: ”Nu pare să-i fi plăcut mult școala”

Managerul general al echipei FCSB, MM Stoica, a râs de fostul atacant italian Massimo Maccarone după ce acesta s-a înscris în programul DDB, el fiind unul dintre cele mai adulate persoanje de către galeria ”câinilor”.

Maccarone a înscris o dublă pentru Middlesbrough în returul semifinalei Cupei UEFA, sezonul 2005-2006, golul 4 și cel care semnifica eliminarea roș-albaștilor fiind marcat în prelungirile partidei.

Middlesbrough a produs un adevărat șoc atunci, calificându-se în finală în detrimentul echipei românești, după ce aceasta a condus la un moment dat cu 3-0 la general.

Înscrierea lui Massimo Maccarone în DDB, motiv de glume pentru MM Stoica

În urmă cu câteva zile, Massimo Maccarone a anunțat că s-a înscris în programul DDB de susține a clubului Dinamo București, fapt pentru care fanii ”câinilor” au ținut să-i mulțumescă, însă a fost ironizat de MM Stoica într-o postare pe rețelele de socializare.

Oficialul roș-albaștrilor și-a început mesajul prin a lăuda acțiunile suporterilor dinamoviști: ”De când Dinamo se confruntă cu problemele astea iberice, am primit sute de mesaje gen ‘abia aștept miștourile’, ‘dă-le foc’ etc. N-am făcut-o și n-am s-o fac, deși aveam una bună cu Helsinki și Nairobi… În fine. Nu vreau.

Unii poate se gândesc că mi-e teamă de bad karma. Nu e asta, n-am treabă cu budismul. Doar că, oricât ură ar fi între grupările noastre, oricâte mizerii au scandat împotriva mea, mă impresionează disperarea cu care oameni care iubesc necondiționat clubul ăsta încearcă să-l salveze (am în familie un puști de 17 ani care cotizează)”.

Apoi însă MM Stoica și-a început tirada: ”Totuși, voi comenta o acțiune a lor. Acțiunea Maccarone. Ce nu înțeleg cei cărora semifinala noastră din 2006 le-a adus bucuria supremă e că noi ne aducem aminte cu PLĂCERE de faptul că am eliminat Rapidul și am ajuns să jucăm semifinală în cupele europene. De faptul că am jucat 18 meciuri oficiale în Europa (record european?) în acel sezon.

De faptul că n-am fost prea atenți la finala englezilor cu Sevilla pentru că pregăteam să celebrăm al doilea titlu consecutiv și așteptam preliminariile UCL. 2006 mai avea ceva de oferit steliștilor, golurile lui Vali Badea cu Standard, ‘du-te, Dică’ la Kiev, a treia calificare consecutivă în primăvara europeană…”.

În finalul postării de pe Facebook, directorul general de la FCSB l-a atacat dur pe Maccarone și a pus o poză cu italianul îmbrăcat în tricoul DDB: ”Un sfat pentru nea Maccarone. Sper că știe bine să citească în limba maternă, că după figură nu pare să-i fi plăcut mult școala… Piccolino, non andare in giro vestito cosí in Italia, potrebbero tirarti cose dal balcone (n.r. – Micuțule, nu te plimba îmbrăcat așa în Italia, ar putea să ți se arunce lucruri de la balcon…)”.