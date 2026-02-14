Mihai Stoica cere și el excluderea lui Radu Petrescu din arbitraj. Ce acuzații aduce oficialul de la FCSB

ADVERTISEMENT

Oficialul FCSB-ului a văzut faza controversată de la meciul dintre Petrolul și FC Argeș, plus declarațiile EXCLUSIVE date de Victor Angelescu pentru FANATIK, și a avut o reacție categorică.

Mihai Stoica a auzit că Victor Angelescu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB și a oferit replica acționarului de la Rapid

Mihai Stoica a fost surprins de faptul că că influențează lupta pentru play-off în favoarea FCSB-ului și a spus că arbitrul a avut mari probleme chiar la duelurile dintre cele două grupări din capitală.

„Înțeleg că se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria. Este într-o mare eroare. Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. La un alt meci, unde probabil au rămas ei cu impresia că trebuia penalty pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben pentru Petrila. Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar că ne-a avantajat pe noi e exagerat.

Ceea ce mă surprinde e că Victor Angelescu e speriat de noi, care suntem în spate, în loc să se uite la Craiova care e peste ei cu un punct. Păi numai noi beneficiem de eroarea de la Ploiești? Nu înțeleg de unde și până unde se rezumă totul la FCSB. Pentru că e un grup de echipe care vrea în play-off”, a spus Stoica.

Radu Petrescu trebuie scos din arbitraj, spune Mihai Stoica

Managerul general de la FCSB l-a criticat pe centralul care a făcut praf meciul dintre și a spus că acesta trebuie scos din arbitraj, mai ales că în urmă cu mulți ani a avut o decizie incredibilă la un duel dintre Voința Sibiu și CFR Cluj.

„Eu cred că Radu Petrescu nu ar mai fi trebuit să arbitreze de la meciul Voința Sibiu – CFR Cluj când a inventat un fault. Trebuia scos definitiv din arbitraj. Celebrul Beto a dat pe lângă minge și Dâldea dă mingea în poartă. Atunci trebuia să se pună punct carierei acestui arbitru. Cum să inventezi așa ceva?

A fost îngrozitor de neinspirat. El și-a dat seama că a greșit când a dat lovitură liberă pentru FC Argeș. În loc să spună, pur și simplu, am greșit. El a crezut că ceva, ceva o să fie în careu. Ce spun cei de la FC Argeș că vor să audă înregistrarea e normal. E o mare eroare ce a apărut peste tot că s-a amânat un gol.

El a fluierat înainte de a se marca. Noi am pățit această chestie la Glasgow. El a încercat să îndrepte o greșeală, a făcut-o ca pe vremuri. Când nu erai sigur la corner și nu erai sigur se fluiera fault în atac”, a conchis Mihai Stoica.