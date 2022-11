MM Stoica, răspuns sincer când a auzit de Dan Petrescu pe banca FCSB-ului: „Becali nu vrea să trăim cu emoții”

Dan Petrescu a dus-o pe CFR Cluj în primăvara europeană, . MM Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a lăuda performanța ardelenilor și a răspuns sincer când a fost întrebat dacă Dan Petrescu ar putea antrena la vicecampioana României.

Dan Petrescu la FCSB? MM Stoica a dat verdictul: „Becali nu vrea să trăim cu emoții”

FCSB s-a despărțit de Nicolae Dică, informație dezvăluită în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Astfel, întrebat de o posibilă mutare a lui Dan Petrescu pe banca roș-albaștrilor, .

Oficialul celor de la FCSB este convins că „Bursucul” nu va antrena niciodată echipa lui Becali, deși suporterilor le-ar surâde ideea.

„Sunt convins că Dan Petrescu nu va antrena FCSB. Logic, discutând de ADN, ar trebui încercat. Dar nu depinde nici de Petrescu, nici de mine”.

Suporterii s-ar bucura de rezultate, dar Gigi nu. Când a fost Zenga, nu era mulțumit, nu îi plăcea cum joacă echipa. Gigi are o chestie, că vrea posesie, posesie. El vrea să aibă siguranță când e mingea la noi, să nu trăim cu emoții”, a declarat MM Stoica, la .

MM Stoica, doar cuvinte de laudă la adresa lui Dan Petrescu după calificarea CFR-ului: „E cea mai mare performanță la care poate spera un club din România”

Managerul celor de la FCSB a analizat prestația CFR-ului în Conference League și l-a felicitat pe antrenorul campioanei României. Este a treia calificare în primăvara europeană din carieră pentru Dan Petrescu.

„N-am văzut niciun meci jucat de CFR Cluj în grupe, am jucat mereu unii după ceilalți. E cea mai mare performanță la care poate spera un club din România.

Petrescu realizează a treia calificare în primăvara europeană… Nu contează cum le obține, că marchează din corner, din fază fixă. Nu mai există antrenor care să fi obținut asta, doar clubul Steaua”, a mai spus MM Stoica.

MM Stoica a făcut lumină și a anunțat când FCSB va avea un nou antrenor

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar Gigi Becali va mai aștepta pentru aducerea unui nou antrenor.

MM Stoica este de acord cu patronul din Pipera și consideră că FCSB va avea un antrenor nou înainte de meciul cu FC U Craiova, în etapa a 18-a din SuperLiga, pe 13 noiembrie.

„Situația cu antrenorul e că sub nicio formă nu va fi numit un antrenor înainte de meciul cu FC U Craiova. Deci în perioada de pauză vom continua cu Pintilii-Neubert.

Patronul a luat această decizie și aici mă opresc. Cred că e o decizie bună, nu are rost să ne grăbim. Cel mai important meci e cel cu Rapid.

A vorbit patronul despre asta, nu am fost implicat și nu sunt implicat în numirea noului antrenor, nu vreau să comentez ce a spus Gigi Becali, nu are niciun sens, a spus numele care au fost pe listă, iar eu consider că e ok ce se întâmplă acum”, a mai spus MM Stoica, la TV OrangeSport.