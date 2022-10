MM Stoica răsuflă ușurat după Sepsi – FCSB 0-1: „O să punem numele stadionului de acolo Fane Târnovanu”

Managerul general al vicecampioanei României a dezvăluit și un dialog pe care l-a avut la finalul meciului cu Cristiano Bergodi, recunoscându-i tehnicianului covăsnenilor că FCSB a avut mult noroc.

MM Stoica răsuflă ușurat după Sepsi – FCSB

MM Stoica a răsuflat ușurat după victoria obținută de : „A fost o atmosferă cum rar mi-a fost dat să văd acolo. Poate că s-au supărat și că Gigi a făcut acele glume despre Guvernul maghiar.

A fost un public destul de dur aseară, ei fiind oameni calmi în general, dar probabil aceste declarații i-au enervat”.

„A fost o brigadă ok aseară. Am avut și ceva noroc, recunosc. Îți spun ce i-am zis lui Bergodi după meci. I-am spus că am fost puțin mai mult decât norocoși.

Nu țin minte un meci de când sunt eu aici să rateze adversarii un penalty și noi să marcăm din penalty și să câștigăm. Au mai avut și o ocazie imensă în secunda 30.

O să punem numele stadionului de-acolo Fane Târnovanu, că el acolo a debutat și a apărat perfect, iar aseară a fost din nou cel mai bun”, a mai spus MM Stoica, la TV .

salvatoare pentru FCSB, inclusiv un penalty apărat după un șut slab .

„Pariul meu rezistă!”

și a spus că pariul său privind victoriile FCSB-ului în campionat continuă, spunând și că vicecampioana României va juca în Conference League împotriva lui Anderlecht cu echipa bună:

„Pariul meu rezistă, deocamdată suntem la egalitate cu Toni Petrea după patru etape, avem maximum de puncte.

Vom trata cu seriozitate meciul cu Anderlecht, probabil nu va merge Omrani cu noi, că are niște probleme medicale nu foarte grave, dar trebuie să le rezolve. Plecăm cu toți, jucăm cu echipa bună”.

„Avem șansa pe care o are Juventus să meargă în Champions League mai departe. Deci noi trebuie să batem tot și Anderlecht să câștige în Danemarca”, a mai spus MM Stoica.