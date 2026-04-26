MM Stoica, război total cu Mihai Pintilii: ”Are ofertă şi aud că vrea să-mi ia din oamenii de la FCSB! Să nu uite ce-am făcut pentru el”

Mihai Pintilii şi-a dat demisia odată cu , după ultimul meci din sezonul regulat: 1-3 cu U Cluj. Fostul antrenor secund de la FCSB nu s-a ferit să critice fosta sa echipă după ce a plecat de acolo. Conflictul cu Mihai Stoica a escaladat şi managerul general i-a lansat un avertisment public.

Mihai Stoica, avertisment dur pentru Mihai Pintilii: „Are ofertă de la U20 şi vrea să ia oameni de la FCSB!”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii MM la Fanatik că Mihai Pintilii are ofertă de a prelua naţionala U20 a României şi ar vrea să îl ia în staff pe Alin Stoica, antrenorul secund de la FCSB. Asta a stârnit furia lui Mihai Stoica, iar managerul general îi cere să nu uite ce a făcut FCSB pentru el:

„Federaţia Română de Fotbal, care ne-a monitorizat din 2015 de când era Mirel Rădoi şi nu avea licenţă. Că de la noi a plecat totul. Noi eram super monitorizaţi, că apoi a ajuns Mirel Rădoi selecţioner fără licenţă, Adrian Mutu nu cred că avea licenţă când era la U21. Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în Alin Stoica. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulberau campionatul şi au luat: campionat, cupă, supercupă. Au bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova.

Era Alexandru Maxim, David Popa, Mihai Toma, asta e generaţia: Colibăşanu, Necşulescu, Pădurariu, care a marcat ieri golul trei pentru Corvinul. I-am distrus generaţia pentru că i-am pus să joace cu cei mai în vârstă. Ne interesa să crească, nu să câştige campionat după campionat, în formula aia distrugeau tot. Generaţia asta s-a calificat în Youth League cu Lokomotiva Zagreb. Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Pintilii, exclus să se întoarcă la FCSB: „A fost nemulţumit de doctori, de Neubert”

Mihai Stoica a declarat că îi doreşte lui Mihai Pintilii să fie selecţioner, chiar şi la prima echipă, dar dacă va oferta oamenii de la FCSB va fi un război total. Managerul dezvăluie că Mihai Pintilii a fost foarte nemulţumit de mai mulţi oameni din staff în ultima perioadă, printre care doctorul echipei, dar şi :

„Sper să fie zvon. Îi doresc să fie selecţioner, îi doresc să fie şi la prima echipă. Dar să nu îmi ia mie din oameni pentru că atunci nu e ok. Dacă zvonurile astea au acoperire, va fi doar Charalambous. Oricum Pintilii a fost nemulţumit de doctori, de Neubert a fost foarte nemulţumit. Dacă aş fi ştiut, aş fi făcut tot ce pot să nu fie atât de nemulţumit. Unde va lucra de acum încolo probabil că lucrurile vor fi cum îşi doreşte el, nu ca semi-amatorismul de la noi”, a spus Mihai Stoica.