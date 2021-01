MM Stoica, reacție acidă la adresa lui Istvan Kovacs: ”Arbitrul rezident în Cluj ne-a dezavantajat”

Managerul general al clubului FCSB, MM Stoica, a avut o reacție acidă la adresa lui Istvan Kovacs, considerând că arbitrul i-a dezavantajat pe roș-albaștri în meciul cu FC Viitorul.

Echipa lui Mircea Rednic i-a ținut în șah pe roș-albaștri, care au înregistrat al doilea rezultat de egalitate în acest sezon și au un punct avans în fruntea clasamentului față de CFR Cluj.

Partida a scos din nou în evidență cea mai mare problemă a lui Toni Petrea: fundașii centrali. Cristea și Miron sunt singuri pe acest post, iar evoluțiile celor doi lasă de dorit aproape la fiecare întâlnire.

Reacție dură a lui MM Stoica după prestația lui Istvan Kovacs la meciul cu Viitorul

Arbitrajul lui Istvan Kovacs la meciul cu FC Viitorul i-a înfuriat din nou pe cei de la FCSB, care consideră că centralul din Carei nu a fost imparțial. Înaintea partidei de la Ovidiu, Gigi Becali a spus că CFR Cluj e avantajată de cavalerii fluierului, dar mai ales de Kovacs.

”Am constatat că unii așteptau de la mine o remarcă la adresa arbitrajului. De ce n-am spus/scris nimic? Am spus după meciul cu CFR și am spus degeaba. Așa cum am făcut-o după multe meciuri în care arbitrul despre care înțeleg că de ani de zile e rezident în Cluj ne-a dezavantajat (e opinia mea, se pare că nu și cea a CCA, dacă e delegat cu fervoare la meciurile noastre)”, a fost reacția lui MM Stoica la adresa lui Istvan Kovacs.

În continuare, oficialul de la FCSB a explicat de nu a dat o replică mai rapidă după jocul de la Ovidiu: ”I-am întors pe Viitorul de la 0-1 și nu părea să ne împiedice Kovacs să câștigăm. Ne-am împiedicat singuri. N-am avut chef”.

”Man + Tănase au mai multe goluri marcate decât partenerele noastre de competiție. Până la etapa asta erau la egalitate cu Sepsi. Acum, au un gol mai mult. Din păcate”, și-a încheiat managerul general postarea pe Facebook.

Întrebat de fani când va transfera FCSB un atacant de careu, MM Stoica a răspuns prompt: ”Pentru cei care cer insistent un număr 9, tăiați 2 din următorii 6: Olaru, Moruțan, Man, Tănase, Coman, Tavi Popescu (să-i facem loc băiatului)”.

Finanțatorul roș-albaștrilor le-a cerut celor de la CCA să evite delegarea lui Kovacs atâta timp cât formația sa se află în luptă la titlu cu CFR Cluj, considerând că centralul îi favorizează de fiecare dată pe ardeleni, dar cei de la Comisie i-au ignorat dorința.