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Un nou eșec pentru naționala României în Liga Națiunilor, 2-4 cu Bosnia Herțegovina. Deranjat de modul în care ”tricolorii” s-au prezentat la acest meci, MM Stoica a făcut praf mai mulți jucători convocați de Gică Hagi.

Reacție furibundă a lui MM Stoica după eșecul naționalei cu Bosnia Herțegovina

Imediat după , oficialul FCSB a avut un discurs tăios și consideră că există o lipsă de valoare individuală în rândul jucătorilor români. Acesta a pus la zid mai mulți fotbaliști care au jucat împotriva Bosniei Herțegovina.

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”E un singur câștig în seara asta. Faptul că Gică Hagi știe pe cine să nu mai cheme. Unii s-au prezentat lamentabil. Calitățile lor, între ghilimele, nu îi recomandă pentru națională. Cuplul de fundași centrali a fost de coșmar. Burcă a fost lent toată viața, dar acum joacă numai din mâini. Gesticula la primul gol, la care avea mare vină. În loc să ia în marcaj adversarul, s-a ascuns după Radu.

Mihăilă a pierdut o minge și se uita la coechipier într-un 1 pe 4. Coubiș ne arată că nu poate juca la națională. Sau ne arată că poate doar ca fundaș central. E logic să se întâmple ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează că Muharemovic s-a vândut cu 40 de milioane la Leeds, că Matei Ilie s-a vândut cu 600.000 de la CFR în Turcia.

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Mihăilă nu joacă nici la Rize. Acolo pare mai important Doicaru. Una e să nu joci la PSV, cum e Man, și se vede că are valoare, alta e să nu joci la Rize. Din nefericire, ăștia sunt. Nu sunt convins că puteam face mai mult cu garnitura din Suedia”, a declarat MM Stoica, la .

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L-a pus la zid și pe Ionuț Radu

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a vorbit despre faptul că unii jucători aduși la națională sunt extrem de slabi și în final comisă la națională.

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”Strata joacă la Guimaraes, dar nu arată ca jucător internațional. Mă uitam la Memic, parcă arată a fotbalist. Noi până nu recunoaștem că avem o lipsă crasă de valoare, nu avem ce face. Unii nu sunt buni deloc, sunt foarte slabi. Dacă nu avem curaj să spunem, avem o problemă. Punem preșul deasupra mizeriei.

Nu mai avem fotbaliști. Suntem într-o situație critică. Când vine Ionuț Radu și face așa ceva… Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor. Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc.

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Nu poți să iei golul ăla dacă respecți echipa națională. Nu poți să îți sară mingea din piept. Poate sunt și eu subiectiv, că a îngropat Interul într-un campionat”, a mai spus MM Stoica.