MM Stoica, reacție dură după comunicatul lui Kyros Vassaras: „Urăsc să mă ia cineva de prost!”

Mai precis, Istvan Kovacs a acordat un penalty pentru echipa lui Laszlo Balint după un presupus henț în careu a lui Bahassa, contestat vehement de jucătorii și oficialii lui FC U Craiova.

MM Stoica, reacție dură după comunicatul lui Kyros Vassaras

MM Stoica a reacționat după comunicatul emis de Kyros Vassaras, în care explică motivul pentru care la presupusul henț în careu a lui Bahassa.

„În cazul ăsta, eu am un prieten medic oftalmolog şi cred că va face bani mulţi în perioada următoare, pentru că toţi cei care ne-am perindat pe aici trebuie să mergem să ne facem un control. Nu mai vedem bine.

Eu am văzut clar că mingea îi vine în cap, dar aşa am văzut eu. Probabil că sunt semi-orb. Atunci am ridicat mâinile, din moment ce oamenii abilitaţi, oamenii care au dreptatea în mână şi sunt deţinătorii adevărului absolut, spun asta. Nu am ştiut că mâna face parte din cap şi capul din mână.

Cel mai mult urăsc când mă ia cineva de prost, dar nu de prost, de prostul proştilor. Cum să fie, când e clar că îi vine mingea, ce henț este? Cine a văzut imaginile, Cătălin Popa, Vassaras?”.

„Chiar așa, să fim luați peste picior? Nu a fost henț, nu a fost penalty! Chiar așa? Acum, bineînțeles că o să mă trimită la comisii. Dar comisiile nu mai fac jocurile lor ca înainte.

M-a dat Chivulete în judecată, dar nu am spus nimic care să îi lezeze personalitatea debordantă. Nu am zis că fură, dar sunt anumite greșeli care merită judecate”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Kyros Vassaras îi dă dreptate lui Istvan Kovacs

Conform comunicatului trimis de Kyros Vassaras, acesta îi dă dreptate lui : „În urma verificărilor realizate s-a constatat că protocolul VAR a fost aplicat în mod corespunzător la faza respectivă.

Arbitrul a dictat penalty văzând o atingere cu mâna, depărtată de corp și aflată într-o poziție nenaturală, iar arbitrul VAR, revăzând imaginile din toate unghiurile de filmare ale tuturor camerelor disponibile, i-a confirmat acestuia decizia”.

„CCA consideră drept nefondate atacurile lansate în mass-media de către oficialii clubului U Craiova 1948 și va sesiza comisiile abilitate”, se mai arată în comunicatul lui Kyros Vassaras.