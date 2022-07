MM Stoica, replică acidă pentru Florin Tănase după FCSB – U Cluj 1-1: ”Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat”

Căpitanul ”roș-albaștrilor” i-a cerut patronului pentru ca echipa să se poată bată cu șanse la titlu în SuperLiga.

Florin Tănase, pus la colț de MM Stoica după FCSB – U Cluj 1-1

Gigi după meciul FCSB – U Cluj 1-1 și l-a criticat în termeni duri pe Florin Tănase, iar managerul general MM Stoica i-a ținut isonul finanțatorului considerând că fotbalistul a spus numai tâmpenii.

”Nu are nicio noimă ce spune Tănase. Dacă discuția asta era după 10 etape, cu jucători accidentați, înțelegeam. Cum să vorbești de lot la prima etapă? Ce copii avem? A jucat Musi, a jucat Tănasă? Nu are absolut nicio noimă ce spune! Poate să simtă orice, dar nu are sens.

O să îi explic mâine că tot ce a spus nu are niciun sens. Nu de asta am făcut noi 1-1 cu U Cluj, că am avea mulți copii în lot. Atât m-a deranjat, că nu are sens. El e un băiat foarte deștept, dar a spus lucruri fără sens.

Nu am pasat? De ce nu am pasat, Tase? Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat. La noi, pe Catapult, în afară de Olaru, care e primul mereu la distanță parcursă, au fost Dawa și Haruț.

Asta trebuie să le dea de gândit. E prima dată în viața mea când văd la o echipă de la noi ca fundașii centrali să fie pe locul 2 și 3 la distanță parcursă”, a declarat MM Stoica, la .

Coman, motiv de contre între Stoica și Petrea

Oficialul ”roș-albaștrilor” consideră că antrenorul Toni Petrea a greșit când a decis să-l folosească pe Florinel Coman pe postul de atacant central și s-a arătat deranjat de jocul modest prestat de formația sa.

”E inexplicabil ca o echipă de fotbal care are pretenții să arate așa. Am văzut meciul lui CFR, am văzut Craiova. Noi am arătat sub orice critică, mult mai rău decât adversarele noastre! O să vedeți U Cluj mai departe… Au făcut un meci bun pentru că am fost noi sub orice critică.

Cred că nu a fost o idee inspirată cu Coman atacant central. Dacă joacă, Florinel trebuie să joace atacant lateral stânga. Am zis mereu că nu poate să joace altceva. În opinia mea, Octavian poate să joace inter fără probleme. Dar nu sunt eu cel care decide. Dacă aș decide eu, așa aș juca. E filosofia mea”, a spus Stoica.

Cuvinte dure după prestația mediocră a lui Sorin Șerban

În final, managerul general al vicecampioanei României l-a ”mitraliat” pe fundașul stânga Sorin Șerban și este de părere că acesta merita cartonașul roșu la faza din minutul 3 când a intrat cu talpa la un adversar.

”Avem jucători care nu sunt de nivelul ăsta. Vă amintiți de Șerban în meciul CS Mioveni – FCSB? Îl avem pe Radunovic, pe Ovidiu Popescu acolo. Aseară Dawa s-a mișcat bine, restul au fost…

Roșu pentru Șerban în prima repriză, indiscutabil. Eu cred că noi câștigam dacă Șerban lua roșu în prima repriză. Și acum, după proba video, ar trebui suspendat. Cum să faci așa ceva?! Sunt jucători care pot evolua la un anumit nivel, alții care nu pot. Șerban nu e foarte tânăr. Are 22 de ani. Tânăr e Musi, care doar a făcut 18 ani”, a încheiat MM Stoica.