MM Stoica, replică ironică pentru Cristian Săpunaru, cel care l-a numit ”valet la palat”: ”Am fost suspendat un an”

Oltenii i-au învins pe giuleșteni cu 1-0, dar meciul în sine a trecut pe planul doi din cauza de la finalul întâlnirii care l-a avut în prim-plan pe căpitanul ”vișiniilor”.

Replică acidă a lui MM Stoica pentru Cristian Săpunaru

Imediat după încheierea partidei de la Târgu Jiu, oficialul FCSB a spus că Fundașul rapidist nu s-a lăsat mai prejos și l-a numit pe Stoica ”valet la palat”, cu trimitere la faptul că managerul general face doar ce spune patronul Gigi Becali.

MM Stoica a continuat dialogul de la distanță cu Cristian Săpunaru și i-a dat o replică ironică, după ce jucătorul amintise de momentul când oficialul FCSB a lovit cu pumnul un suporter propriu aflat în tribună la un meci.

”Nu-mi explic de ce, dar am avut mereu o pornire lăuntrică să răspund când sunt întrebat, mi s-a părut că d’aia sunt cuvintele. Ca să nu taci când te întreabă la TV. În altă ordine de idei, mi s-a reamintit că am lovit un spectator. Nu uitasem. Așa cum n-am uitat că am fost suspendat 1 an pentru asta”, a scris Stoica pe contul de Facebook.

MM Stoica, răspuns vehemnt și pentru Dan Șucu

Managerul general al vicecampioanei României l-a luat în colimator și pe Dan Șucu, după ce co-acționarul rapidist i-a transmis că nu a construit nimic în viața sa și că nu ar fi trebuit să comenteze în vreun fel incidentele de la partida cu FC U Craiova.

”Ce mă șochează este cum a apărut Dan Șucu. Trăiește foarte vișiniu în ultima vreme, are șapcă vișinie, fular vișiniu când vorbește. Dar când spune câte ceva, e pe lângă subiect rău. Zice de mine că nu am construit nimic. Așa e, nu am construit nicio canapea (n.r. – ironie la firma de construcții a lui Șucu) în viața mea.

Să îi explic cam ce am construit eu în 2005, echipa aia cu Ghionea, Nicoliță, Boștină. Am făcut o echipă care a câștigat derby-ul fără revanșă în 2006. Niciodată două echipe din România nu se vor mai întâlni într-o fază atât de avansată a unei competiții europene.

Să vorbești tu când în Giulești se întâmplă toate nenorocirile?! Întrebați-l pe Ioan Andone, când a primit o pungă cu lichid uman în cap! Întrebați-l pe Reghe, când a primit o pungă cu suc în cap!

Au făcut prăpăd cu Craiova pe Arena Națională mereu. Acum, deodată, când sunt înjurați trebuie să înjure și ei…”, a reacționat Mihai Stoica, la Orange Sport.