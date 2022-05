MM Stoica, replici acide pentru Liviu Ciobotariu și Bogdan Bălănescu: ”Eu scriu repede, șefulică, nu silabisesc”

Directorul general al ilfovenilor pentru FANATIK după acuzele primite de echipa sa care i-a împiedicat pe ”roș-albaștri” din drumul spre ”finala” campionatului.

Liviu Ciobotariu și Bogdan Bălănescu, atacați dur de MM Stoica

Replicile oferite de Bogdan Bălănescu și Liviu Ciobotariu nu au rămas prea mult fără răspuns, MM Stoica reacționând furibund pe rețelele de socializare după ce FC Voluntari cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

”S-a enervat Ciobi. Că de ce am comentat. Păi am comentat doar că și-a pus în pericol trofeul și bonusul. Asta înainte de finală. Dacă bătea, ne dădea peste nas cu forță. N-a bătut. A, am mai comentat că, dacă au luat bani din altă parte, e penal. Nu numai că trebuie plătite taxe, ci și că se nasc interpretări. Multe.

Sepsi nu și-a pus în pericol trofeul. A jucat cu rezervele la Craiova, unde a mai și bătut. Doar 5-0. Mai mult nu s-a putut. De nea Bălănescu strategu’ mai știți ceva? Că ieri era viteaz prin declarații.

Înainte de finală. Că cică ăia adevărații n-au timp de scris pe FB. Păi eu scriu repede, șefulică, nu silabisesc. Plus că dorm puțin noaptea. Îmi permit să și citesc ce se mai scrie pe FB”, a postat managerul general al FCSB pe contul de Facebook.

Becali a tunat și a fulgerat după remiza cu Voluntari

FCSB a ratat șansa de a se bate pentru titlu în ultima etapă cu CFR Cluj, după ce a remizat pe Arena Națională cu FC Voluntari, scor 2-2, ilfovenii înscriind dintr-o poziție de ofsaid.

La finalul acelui joc, finanțatorul Gigi Becali, a luat foc și i-a acuzat pe cei de la Voluntari că pentru a-i încurca pe ”roș-albaștri” în lupta la titlu.

Mai mult, omul de afaceri a pus tunurile și pe primarul de la Voluntari, Florentin Pandele, care este și finul său, pe care s-a supărat că le-a dat o primă importantă jucătorilor lui Liviu Ciobotariu pentru un rezultat bun cu FCSB.

Replica a venit imediat din partea edilului. Pandele a ținut neapărat și a cerut ca autoritățile statului să intervină și să facă o anchetă pentru a se stabili dacă au fost nereguli la această întâlnire.