MM Stoica, resemnat după FCSB – Lyon 1-3. „Culmea, ajungi la nivelul ăsta, iar portarul lor face meciul vieții”

F . La finalul jocului de pe Național Arena, MM Stoica, oficialul campioanei României, a tras câteva concluzii interesante.

MM Stoica, realist după FCSB – Lyon 1-3

Partida din manșa tur a optimilor de finală Europa League a fost una echilibrată. . Francezii au devenit favoriți la calificarea în sferturi după dubla înscrisă de Fofana.

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a ținut să laude atitudinea cu care jucătorii echipei au intrat pe teren. Oficialul campioanei României recunoaște că, în mare parte, calificarea e deja jucată, dar a dat de înțeles că roș-albaștrii nu au dezamăgit în meciul cu Lyon.

„Trebuie să fim corecți. Lyon este peste noi”

„Cam suntem (n.r. eliminați). E frustrare mare. Am jucat foarte bine, doar că am făcut și greșeli. Din nefericire, nu am reușit să marcăm la început, dar Lyon, de la mijloc în sus, este peste Manchester United, iar greșelile noastre au fost provocate de ei. Meciul ăsta ar trebui să îl așezăm lângă meciul cu PAOK, pentru că asta este altă categorie de echipă. Spre deosebire de PAOK, Lyon este o echipă care își permite să cumpere fotbaliști, să plătească 30 de milioane de euro.

Am făcut un meci foarte bun, pentru că am avut ocazii, deși am avut o formulă de echipă pe care nu ne-am fi dorit-o. Măcar să-l fi avut pe Bîrligea, care e singurul atacant veritabil din lot. Nu am nimic de reproșat nimănui. Nu meritam să pierdem. 1-1 era un scor corect, iar la 1-2 am avut o ocazie… Culmea, ajungi la nivelul ăsta, iar portarul lor face meciul vieții. Lyon nu mi se pare inferioară lui United.

Trebuie să fim corecți. Lyon este peste noi. În alte condiții, dacă am fi marcat de la început… Dar parcă îmi e și jenă să vorbesc despre o victorie ipotetică a noastră, când am pierdut 1-3. Trebuie să am bun-simț. Nu trebuie să pierdem cu Craiova. Poate este cel mai important meci din sezonul regular pentru noi.

(n.r. despre returul din Franța) Calificarea este practic compromisă. Să fim serioși. Putem să vorbim ca să ne aflăm în treabă. Nu prea avem șanse. Mergem, jucăm, dar meciul ăla nu este mai important decât prima etapă din play-off.

(n.r. despre faza de la primul gol, dacă reușita trebuia anulată) Nu, nu. Mingea aia nu a deranjat pe nimeni. Normal că jucătorii se leagă de orice, dar o minge aruncată în teren nu oprește acțiunea.

(n.r. Ce jucători ați putea evidenția?) Pe Fofana. Au un lot formidabil. Tu începi cu Cherki, nu joacă Lacazette, joacă Mikautadze. Cherki este unul dintre marii jucători ai Europei. Este un fotbalist excepțional. Felul în care primea mingea și se informa seamănă cu Bruno Fernandes”, a declarat MM Stoica la