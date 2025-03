MM Stoica, resemnat după Lyon – FCSB 4-0. „Consider că victoria francezilor de la București e puțin nedreaptă”

FCSB, campioana României, a ajuns la finalul drumului în cupele europene după înfrângerea în dublă manșă în fața francezilor de la Lyon. , iar Mihai Stoica, oficialul clubului, a ținut să scoată în evidență câteva detalii interesante după partida din optimile de finală.

FCSB, out din Europa League

Roș-albaștrii au terminat pe locul 11 în grupa principală a Europa League, iar mai apoi au trecut cu 4-1 la general de PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. În optimile de finală, însă, FCSB nu a reușit să facă surpriza și să-i elimine pe cei de la Lyon.

ADVERTISEMENT

, e mândru de ceea ce a realizat campioana României în acest sezon de Europa League. Roș-albaștrii au jucat 20 de meciuri europene.

MM Stoica: „E foarte complicat să joci împotriva lui Lyon fără atacant”

„E un déjà vu, am mai avut un meci de genul acesta, tot înaintea unui meci cu Rapid, la Glasgow. Din nefericire, am pierdut și acum. A fost o aventură europeană de excepție, 20 de jocuri împotriva unor echipe care ne erau superioare. Am reușit să învingem adversari pe care nimeni nu se aștepta să-i învingem.

ADVERTISEMENT

Dubla cu Lyon a început la meciul cu PAOK, când i-am pierdut pe Bîrligea și Tănase. E foarte complicat să joci împotriva lui Lyon fără atacant. Cu toate acestea, acasă am fost aproape să scoatem un rezultat de excepție. Consider că victoria francezilor de la București e puțin nedreaptă.

Au fost 20 de meciuri, închidem cu 0-4, dar rămân punctele și coeficientul, care a crescut. Și satisfacția zecilor de mii de suporteri care au asistat la niște meciuri pe care și le vor aminti mereu.

ADVERTISEMENT

Sunt multe meciuri memorabile, dar îmi vine în minte meciul pe care l-am câștigat cu PAOK la București. Acel 2-0 a fost de excepție, am întâlnit un adversar care, teoretic, era mai puternic. Nu i-am dat nicio șansă. E un punct de plecare în campania de anul viitor. Dar pentru asta trebuie să câștigăm campionatul.

ADVERTISEMENT

Mizez mult pe reintrarea lui Bîrligea, încă doi jucători care ne-au lipsit enorm. Mulți au omis că nu i-am avut pe Lixandru și Octavian Popescu. Îi așteptăm alături de noi”, a explicat MM Stoica la Prima Sport.